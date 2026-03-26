PORTALTAG: Tagesenergie heute 26. März 2026 – 2. Portaltag der 10 Portaltage im März

Die Tagesenergie heute am 2. Portaltag der 10 Portaltage im März führt zur Selbsterkenntnis und heilt die Wunden der Vergangenheit. Widmen wir uns allen nicht-erlösten Themen!

Die Tore sind bereits weit geöffnet und noch nie war das Potenzial sich selbst zu erkennen derart groß, wie es derzeit der Fall ist. Die Tagesenergie heute am 2. Portaltag führt zur Heilung unserer Wunden der Vergangenheit und noch nicht erlöster Themen. Wir treten in ein Zeitfenster der Neuausrichtung ein und mit der Kraft dieses Portaltages zeigt sich nun vieles, was wir noch nicht verarbeitet haben, mit voller Wucht.

Die Portaltag-Tagesenergie heute will uns daran erinnern, dass wir Heilkräfte besitzen. Die heilenden Kräfte dienen auch dem Wohl von allen, wenn sie aus unserem Herzen kommen. Nehmen wir diese Heilkräfte an und öffnen wir uns dem uralten Wissen aus unserer Seelenchronik. Erlösen wir auch ganz bewusst unsere Glaubensmuster, die wir uns selbst erschaffen haben.

Lösen wir all jenes, was uns belastet, vollständig auf!

Unser eigener Lebensumstand kann uns an diesem Portaltag auf besondere Art und Weise vor Augen geführt werden und all das, was unserer Selbstverwirklichung und vor allem der Manifestation eines ausgeglichenen und harmonischen Bewusstseinszustandes im Wege steht, kann in Erlösung gebracht werden.

Mit vielen Dingen werden wir in unserem Leben konfrontiert. Ob es nun Partnerschaften sind, die wir schließen oder Berufswünsche, die scheinbar nicht in Erfüllung gehen wollen. Um nicht von der “Willkür des Schicksals” erdrückt zu werden, sollten wir die Regeln und Gesetze kennen, die zum erfolgreichen Manifestieren von Wünschen vonnöten sind.

Machtvolle Methoden zur Wunscherfüllung >>>.

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Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

So wie die Lebenskraft das Erblühen unterstützt, so wirkt auch der Rhythmus der Veränderung – der ewige Fluss des Wandels. Dazu ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es uns in pure Verzweiflung stürzt, wenn wir uns kämpferisch und starrsinnig dagegen stellen.

Jeder Trennungsschmerz ist eine kleine Brücke zur nächsten Stufe. So werden alte Welten überbrückt und der Weg zu etwas Neuem geebnet. Um unsere Begrenzungen und die Starre in unserem Leben zu lösen, ist das Loslassen von allen uns begrenzenden Denk- und Handlungsweisen an diesem Portaltag eine notwendige Voraussetzung.

Nur wenn wir alle Belastungen loslassen, können die Wunden der Seele heilen.

Begeben wir uns in die Tiefe unseres Seins, entdecken wir uns selbst und erkennen wir, welch einzigartiges und wunderbares Wesen wir in Wirklichkeit sind.

Jeder kann Frieden finden und die Wunden der Vergangenheit heilen, wenn er den Schmerz über das, was er erlebt oder vielleicht sogar mit verursacht hat, zu fühlen bereit ist und dem Leben eine neue Chance gibt.

Heile deine Seelenwunden >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

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Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

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