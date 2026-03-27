Mondkraft heute 27. März 2026 – Mondpause zum Mond im Löwen

Die Mondkraft heute führt mit besonders harmonischen Einflüssen von Uranus durch die Mondpause zum Mond im Löwen. Liebesplanet Venus belastet die Beziehung. Nach der Mondpause bringt ein deutlicher Energiewechsel neuen Schwung. Nutzen wir die dynamischen Kräfte zielführend! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 15.10 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Widder – Mond Sextil Uranus – Mond Quadrat Venus.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Teilen wir unsere Kräfte dennoch gut ein!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Löwen
Ein Sextil zwischen dem Mond und Uranus verleiht uns vom frühen Morgen an große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb während der Mondpause, die um 11.00 Uhr beginnt, mit Leichtigkeit alles erledigen, was anfällt. Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich.
Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns außerdem dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.
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Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus sorgt allerdings für Belastungen im Liebesleben. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.
Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, könnten heute sogar in die Brüche gehen.
Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
Wir werden nach der Mondpause durch den deutlich spürbaren Energiewechsel, den der Mond im Löwen auslöst, in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt. Allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufputschende Wirkung, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.
Der Mond in Löwe lädt uns dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale zu leben. In erster Linie profitieren wir aber von einem verstärkten Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz die kommenden zwei Tage in allen Belangen unter Beweis gestellt wird.
Versuchen wir, die dynamische Mondkraft zielführend zu nutzen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
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Tierkreiszeichen Löwe
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Herz
Organsystem: Sinnesorgane
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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