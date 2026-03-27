Mondkraft heute 27. März 2026 – Mondpause zum Mond im Löwen

Die Mondkraft heute führt mit besonders harmonischen Einflüssen von Uranus durch die Mondpause zum Mond im Löwen. Liebesplanet Venus belastet die Beziehung. Nach der Mondpause bringt ein deutlicher Energiewechsel neuen Schwung. Nutzen wir die dynamischen Kräfte zielführend! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.10 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Widder – Mond Sextil Uranus – Mond Quadrat Venus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Teilen wir unsere Kräfte dennoch gut ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Löwen

Ein Sextil zwischen dem Mond und Uranus verleiht uns vom frühen Morgen an große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb während der Mondpause, die um 11.00 Uhr beginnt, mit Leichtigkeit alles erledigen, was anfällt. Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich.

Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns außerdem dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

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Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus sorgt allerdings für Belastungen im Liebesleben. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, könnten heute sogar in die Brüche gehen.

Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Wir werden nach der Mondpause durch den deutlich spürbaren Energiewechsel, den der Mond im Löwen auslöst, in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt. Allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufputschende Wirkung, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Der Mond in Löwe lädt uns dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale zu leben. In erster Linie profitieren wir aber von einem verstärkten Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz die kommenden zwei Tage in allen Belangen unter Beweis gestellt wird.

Versuchen wir, die dynamische Mondkraft zielführend zu nutzen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Griffonia gehört zu den antidepressiven Heilpflanzen und wirkt stimmungsaufhellend. Griffonia steigert die Konzentration, fördert die psychische Belastbarkeit und ist schmerzhemmend. Griffonia enthält zudem reichlich L-5-Hydroxytryptophan (5-HTP). Diese wertvolle Aminosäure wird im menschlichen Körper in den Botenstoff Serotonin umgewandelt und sorgt bei Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder depressiven Verstimmungen für mehr seelisches Wohlbefinden. Griffonia Kapseln >>>.

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Gehen wir entschlossen durch diesen Tag, denn dann schaffen wir es auch, alle Zweifel und Ängste einfach mal von uns zu schieben. Packen wir sie in eine Schublade und kümmern uns zu einem späteren Zeitpunkt darum. Damit fühlen wir uns gleich um einige Kilo leichter und können voller Freude und Energie durch den Tag tanzen.

. Autogenes Training oder eine Meditation wirken unterstützend. Der Kopf wird wieder klar und wir sind danach eher in der Lage, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Öffnen wir den Raum, Themen aus allen Perspektiven zu betrachten und für uns stimmige Entscheidungen zu treffen. Dein Lebenskompass für Klarheit und Visionen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.