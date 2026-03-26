Mondkraft heute 26. März 2026 – Mond im Krebs am Tag des Jupiter

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs schenkt am Tag des Jupiter Wachstum und Erfolg. Jupiter lässt auch das Glück Einzug ins Leben halten. Hören wir auf unsere innere Stimme! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Konjunktion Jupiter – Tag des Jupiter.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
An Krebs-Tagen kann es schnell passieren, dass wir überempfindlich reagieren, denn die Stimmung ist gefühlsbetont und sentimental – Bleiben wir in unserer inneren Mitte!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs am Tag des Jupiter
Donnerstag ist der Tag des Jupiter und eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen. Jupiter verspricht uns aber auch jeden Donnerstag Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Tag für Veränderungen.
Jupiter ist auch der Planet, der für Überfluss und Transformation steht. So eignet sich dieser Tag zudem hervorragend dafür, etwas Neues zu lernen oder Ideen für neue Projekte zu spinnen. Du solltest aber auch einmal zurückblicken und darauf schauen, was du bisher erreicht hast.
Wenn du auf deine Fehler blickst, dann bitte niemals mit Selbstzweifeln, sondern mit dem Willen, daraus zu lernen. Schreibe dir auf, was du in der Zukunft erreichen möchtest. Das ist eine gute Art, dich nicht im Arbeitstrott zu verlieren.
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Ansonsten sollten wir unseren Gefühlen heute ruhig einmal freien Lauf lassen und die gefühlsbetonten Energien des Krebs-Mondes nutzen, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein.
Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind.
Nutzen wir die emotionalen Mondenergien um Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu fällen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Tag des Jupiter
Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond im Krebs wird am Nachmittag auch das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns dann begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.
Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.
Nehmen wir uns Zeit für unsere Träume und Visionen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
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Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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