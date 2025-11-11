PORTALTAG: Tagesenergie heute 11. November 2025 – Urkraft

Die Tagesenergie heute am Portaltag befreit aus Begrenzungen und hilft bei der Bewältigung von Herausforderungen. Finden wir wieder den Zugang zu unserer Urkraft!

Die Fähigkeit, sich im richtigen Augenblick aufs Äußerste zu konzentrieren und die Energien zu bündeln, ist letztendlich für den Erfolg oder die Bewältigung von Herausforderungen ausschlaggebend. Je stärker wir mental gefestigt sind und in unserer Urkraft ankommen, desto weniger verspüren wir Ängste und Zweifel auf dem Weg in Richtung Ziel oder in der entsprechenden Situation – auch bei widrigen Umständen.

Die Urkraft ist ein wichtiger Teil, um auch schöpferisch sinnvoll tätig werden zu können. Ohne die Schubkraft dieser Seite unseres Seins bleibt jeder Schöpferprozess letztendlich wirkungslos. Solange wir nur mit unserem Verstand tätig sind, zerrinnt alles von uns Geschaffene zur absoluten Bedeutungslosigkeit.

Nutzen wir den Zugang zur Urkraft, um die Freiheit leben zu können, die wir uns wünschen!

Wir leben in einer fordernden Zeit, die nach Balance sucht und in der die weiblichen Qualitäten mehr an Bedeutung gewinnen und nach Ausdruck verlangen. Wir haben eine starke Anbindung an die weibliche kreative Urkraft, und es ist nicht schwer, uns diesen Zugang zu erschließen.

Unsere Weiblichkeit braucht ihre wilde Seite, um in ihre Kraft zu kommen und heilend zu wirken. Sie braucht ihre Wildheit, um sich selbst immer wieder zu befreien von Begrenzungen.

Sei frei und lebe deine neue Weiblichkeit >>>.

Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Erst wenn wir unsere Gefühle in unser Denken und Handeln einbinden, können unsere Schöpfungen Bedeutung erlangen. Schöpfungsintelligenz kann nur durch das Einbinden der Urkraft entstehen, also nur durch das harmonische Zusammenspiel von mentaler und emotionaler Ebene!

Nur wo Freiheit gelebt, vollzogen und reflektiert wird, kann sich auch unsere mentale Stärke entfalten. Wo immer wir die Freiheit behindern, wird der mentalen Macht die Darstellung verwehrt. Drehen sich unsere Gedanken im Kreis? Fällt es uns schwer das Leben selbst, und im speziellen unser eigenes Leben zu verstehen?

Die Urkraft führt uns an diesem Portaltag zu tiefer Erkenntnis und lässt uns heil werden!

Auf einer einzigartigen spirituellen Reise können wir dank kraftvoller Rituale zurück zu den tiefsten Wurzeln unseres Frauseins finden.

Verabschieden wir alte Glaubenssätze, stärken unsere Göttinnen-Kräfte und weben das Glück in unser Schicksalsrad

Göttinnen-Rituale >>>.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

