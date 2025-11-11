Mondkraft heute 11. November 2025 – Löwe-Mond am Portaltag – Jupiter rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Löwe-Mond am Portaltag schenkt durch Herrscherplanet Sonne neue Kraft. Die enge Verbindung zur Mondgöttin Lilith löst eine tiefgehende Gefühlsenergie aus. Jupiter wird rückläufig und verlangt die Überprüfung sowie Korrektur von Entscheidungen. Verlassen wir uns nicht auf unser Glück! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.35 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Mondgöttin Lilith – Jupiter rückläufig

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns auf keinen Kompromiss ein, wenn wir uns einer Sache sicher sind.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Löwen

Vorrangig rückt durch die Mondkraft heute am Portaltag der Einfluss von Löwe-Herrscherplanet Sonne in den Mittelpunkt, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen. Alle Hürden können durch die geballte Sonnenkraft überwunden und ins Auge gefasste Pläne erfolgreich umgesetzt werden.

Wir erlangen Selbstsicherheit und innere Unabhängigkeit allerdings nur dann, wenn wir nicht danach streben, uns von äußerem Beifall abhängig zu machen, wenn wir etwas erreicht haben – Sonst drehen wir uns im Kreis.

Was uns aber vor allem auszeichnet, ist unsere entschlossene Art zu handeln. Mit brennender Leidenschaft verfolgen wir mutig unsere Ziele. Etwas halbherzig zu tun, kommt dabei nicht in Frage. Wenn wir zur Tat schreiten, dann aus tiefster Überzeugung.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Der Mond im Löwen befindet sich am heutigen Portaltag auch in enger Verbindung zur Mondgöttin Lilith, wobei die Gefühlsenergie bis tief in unser Inneres hineinwirken wird. Lilith kann auch als die weibliche Kraft der Seele beschrieben werden, eine Energie, die schwer greifbar und nicht beherrschbar ist. Wenn diese schwer erfassbare weibliche Urkraft jedoch befreit wird und gelebt werden darf, dann steht uns ein unglaubliches und unverwüstliches Potenzial zur Verfügung.

Lilith führt in die Tiefen unserer Seele, so dass sich unsere Gefühlslage wieder beruhigt, falls diese etwas aus der Bahn geraten ist. Nutzen wir die Tiefgründigkeit, um wieder mit uns selbst ins Reine kommen zu können. Sollten wir mit Konflikten behaftet sein, erhalten wir außerdem die Möglichkeit, diese zu bereinigen. Lilith symbolisiert aber auch die unbewusste, geheimnisvolle und düstere Kraft der Seele.

Unermüdlich fordert sie die Beschäftigung mit unseren verdrängten Seiten ein und wird uns offenbaren, wo unsere tiefsten Seelenwunden sitzen. Nicht jeder mag diesen Weg gehen und lässt diese unerkannten Teile seiner selbst weiter im Dunkeln schlummern. Doch sind an diese Teile oft Fähigkeiten gebunden, die wir dann nie zu unserer Ganzheit hinzufügen können.

Tauchen wir durch die Portaltag-Mondkraft in die tiefgründigen Energien von Lilith ein und akzeptieren unsere Schattenseiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter rückläufig

Unser Augenmerk sollten wir heute auf Jupiter richten, der um 17.40 Uhr seine lange Rückläufigkeit beginnt, die bis 11. März 2026 anhalten wird. Der rückläufige Jupiter im Krebs fordert uns immer wieder auf zu bedenken, dass wichtige Entscheidungen mit einem größerem Risiko behaftet sein können. Aus diesem Grund sollten große Vorhaben lieber verschoben werden. Dies betrifft auch alle Expansionen beruflicher oder persönlicher Art.

Vorhaben, bei denen eine ordentliche Portion Glück gefragt ist, sollten vertagt oder nur mit viel Bedacht angegangen werden. Der rückläufige Jupiter fordert uns aber auch dazu auf herauszufinden, was für uns persönlich sinnstiftend und glücksverheißend ist. Es ist während der Rückläufigkeit zudem unsere Aufgabe, die Entscheidungen der letzten Monate noch einmal zu überdenken.

Ebenso erfordert die Familienplanung jetzt sehr viel Geduld, und auch Fortbildungskurse, Studium, Ausbildung und alles, was wir sonst noch an gravierenden Veränderungen planen, werden wohl nicht auf Anhieb den gewünschten Erfolg bringen, müssen wiederholt werden oder erweisen sich später vielleicht als reine Zeitverschwendung.

Ein rückläufiger Jupiter kann daher auch als eine Zeit der “Suche nach dem wahren Glück” bezeichnet werden und ist eher zum Planen, nicht jedoch zum Ausführen geeignet. Eventuell wollen wir wachsen, wünschen uns neue Aufgaben oder bessere finanzielle Verhältnisse, fühlen uns aber blockiert. Jupiter rückläufig fordert uns jedoch auch dazu auf, Wünsche praktisch anzugehen und nicht nur zu träumen und zu hoffen.

Die Jupiter-Rückläufigkeit ist eine Zeit, in der wir unglaublich viel lernen können, wenn wir uns nicht den Veränderungen verschließen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen am Portaltag

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt.

Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

