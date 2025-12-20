NEUMOND: Tagesenergie heute 20. Dezember 2025 – Erneuerung und Transformation

Die Neumond-Tagesenergie heute verbindet uns mit dem Prozess der Transformation und löst den Aufbruch in eine neue Zeit aus. Mit energetischer Kraft werden wir zur Neuausrichtung geführt!

Die Neumond-Tagesenergie heute drängt uns in die Tiefe der Seele. Hier finden wir Tabus und ihre Überschreitungen, Grenzerfahrungen, Stirb-und-Werde-Prozesse sowie Gefühle von Macht und Ohnmacht. Wir haben jedoch die wundervolle Möglichkeit auf Transformation hin zu einer wahrhaftigen Ganzheit, wenn wir uns diesen Themen im innersten unserer Seele stellen.

Wir können die Neumond-Tagesenergie heute nutzen, um mehr positive Energie in unser Leben zu manifestieren. Neues Gedankengut, neue Handlungen und somit auch neue Beziehungen können jedoch nur dann entstehen, wenn wir bereit sind, alles Alte, uns Belastende einfach ziehen zu lassen. Leid und Schmerz verspüren wir in unserem Leben nur dann, wenn wir nicht bereit sind, viele symbolische Tode zu sterben!

Nutzen wir die energetische Kraft zur Neuausrichtung!

Wer alten Ballast verabschiedet und Raum schafft für das Neue und Unerwartete, der öffnet bei diesem Umbruch dem Schönen und Wundervollen die Tür!

Nutzen wir das Energiefeld unseres Herzens und aktivieren wir die sieben geheimen Kräfte: Weisheit, Verletzlichkeit, Vergebung, die Fähigkeit zu lieben, unendliche Energie, Transformation und Selbstakzeptanz.

Die 7 Herzgeheimnisse aktivieren >>>.

.

Energetische Einflüsse der Neumond-Tagesenergie heute

Auf der äußeren Ebene kann durch die Kraft der Neumond-Tagesenergie einiges plötzlich in Bewegung kommen. Dinge, die lange verborgen waren, zeigen sich jetzt. Und manchmal geht dann alles ganz schnell, will zeitgleich Aufmerksamkeit, so dass wir gefordert sind, uns nicht aus unserer inneren Mitte reißen zu lassen.

Bist du vielleicht schon in einen Strudel hinein geraten und hast deine innere Klarheit etwas eingebüßt? Hast du damit schon Übung? Dann weißt du bestimmt, was dir bei diesem Umbruch in die neue Zeit hilft.

Lassen wir uns von den Neumond-Energien in eine wundervolle Zukunft führen!

Die Phyllis Krystal Methode ermöglicht es, sich von falschen Sicherheiten, überholten Verhaltensmustern und Einstellungen sowie von Abhängigkeiten zu befreien. Durch bestimmte Techniken, Rituale und Symbole können die negativen Konditionierungen aufgehoben und neue positive Botschaften im Unterbewusstsein eingeprägt werden.

Die Phyllis Krystal Methode befähigt uns, zu freien und ganzen menschlichen Wesen zu werden, indem wir uns zunehmend auf die Weisheit und Sicherheit unserer inneren Führung verlassen.

Jeder von uns kann sich an diese innewohnende Quelle wenden!

Sprenge deine inneren Fesseln >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

