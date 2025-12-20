NEUMOND: Mondkraft heute 20. Dezember 2025 – Neumond im Schützen zum Neumond im Steinbock

Die Neumond-Mondkraft heute bringt mit dem Neumond im Schützen wieder Licht ins Dunkel. Nach der Mondpause schenkt der transformierende Neumond im Steinbock wundervolle Wandlungsenergien. Schlagen wir ein neues Lebenskapitel auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 11.33 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: Neumond im Schützen zum Neumond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier/Saturn in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vertrauen wir den Neumond-Energien und lassen notwendige Erneuerungen einfach geschehen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Schützen

Die Mondkraft heute öffnet vorerst durch den Neumond im Schützen das Tor in eine neue Zeitära. Dieser richtungsweisende Neumond, der bereits seit 2.45 Uhr seine Kraft spüren lässt, läutet einen der wichtigsten Mondzyklen des Jahres ein, da er mit den 12 folgenden Mondzyklen verbunden ist. Es ist außerdem der letzte Neumond vor der morgigen Wintersonnenwende am 21.12.2025 mit den darauffolgenden Rauhnächten.

In diesem Mondzyklus steht die Tür des Lebens und der Schöpfung weit offen und wir können endlich das Leben führen, nach dem wir uns sehnen und einen großen Schritt nach vorne machen. Der Neumond im Schützen lädt auch dazu ein, auf die innere Stimme zu hören und innere Wahrheit zu finden. Manchmal versteckt sich die Wahrheit auch unter alten unbewussten Glaubenssätzen und Prägungen.

Der Neumond unterstützt uns dabei, tiefer zu gehen, hinzufühlen und der eigenen Wahrheit Raum zu geben. Der Schütze-Neumond bereitet zudem regelrecht den Weg für eine Reise ins Glück. Bevor das Neue jedoch in unser Leben treten kann, sollten wir innerlich aufräumen und Überholtes sowie Veraltetes aus unserem Leben verbannen.

.

.

Jupiter, der Herrscherplanet des Schützen, lässt seine Wachstumskräfte bei diesem Neumond intensiv spüren, denn egal für welche Veränderungen wir uns heute entscheiden, er wird uns mit seiner starken Energie Vertrauen und Glück mit auf den Weg geben. Stellen wir uns jedoch unseren geheimen Ängsten im Inneren, denn das Glück liegt auch in der Innenwelt.

Da Jupiter auch wieder direktläufig wird und seine Rückläufigkeit beendet, stellt uns der Glücksplanet nun alles wieder verstärkt zur Verfügung, was die letzten Monate durch die Rückläufigkeit oftmals gefehlt hat: nämlich Expansion, Wachstum und Glück. Wir können neue Wege wählen und sie auch gehen, denn dank Jupiter sind wir zur rechten Zeit am richtigen Ort. Zudem ist es möglich, das Fundament für neue Erkenntnisse und anvisierte Ziele zu erschaffen.

Dieser Neumond im Schützen ist eine Einladung, weiter zu ziehen, alles Alte hinter sich zu lassen und ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Steinbock

Da der Neumond im Schützen um 9.50 Uhr in die Mondpause geht, die bis 11.33 Uhr anhält, wird uns ein intensiver Neumond im Steinbock in eine transformierende Neumond-Nacht führen. Der Steinbock-Neumond schenkt uns die höchsten Wandlungsenergien und erweckt in uns die Hoffnung, dass trotz Hindernissen und Schwierigkeiten, Ernüchterungen und Frustrationen, die wir zeitweilig erleben werden, sich immer wieder eine neue Türe öffnet.

Die Neumondenergie unterstützt uns zudem mit der Kraft des endgültigen Loslassens und macht uns überdeutlich bewusst, dass wir uns nicht länger in ein Leben drängen lassen sollten, welches uns nicht mehr entspricht. Aber nur wenn wir wirklich loslassen, nicht nur auf energetischer Ebene, sondern auch im Realen, können wir uns von einer Last befreien, die uns immer wieder den Schritt in einen Neubeginn verwehrt hat.

Die mit dem Neumond im Steinbock einhergehende Kraft gilt es unbedingt zu nutzen, denn wir haben es mit einer unverwüstlichen Urkraft zu tun, die vor keiner Schwierigkeit zurückschreckt, so dass es ein leichtes für uns sein wird, alle Herausforderungen, aber auch Veränderungen anzunehmen.

Widerstände setzen ungeahnte Energien frei und so kann, angeschoben durch den transformierenden Neumond, Großes gelingen!

.

Mondkraft heute mit dem Neumond im Steinbock

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.





.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Uns alle kann es von heute auf morgen treffen: ein unerwarteter Verlust, dramatische Ereignisse oder die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn. Doch solche Situationen müssen uns nicht aus der Bahn werfen, denn in diesen Zeiten des Wandels können wir Krisen als willkommenen Anlass für eine Bestandsaufnahme und Neu­orientierung nutzen. Krisen mit Weisheit überwinden >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Kümmern wir uns einmal nur intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, denn dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

