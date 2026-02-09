Mondkraft heute 9. Februar 2026 – Halbmond im Skorpion

Die Mondkraft heute lässt mit dem Halbmond im Skorpion einige Stürme durchs Leben fegen. Liebesplanet Venus belastet mit Saturn und Neptun durch negative kosmische Energien das Liebesleben. Gehen wir mit der nötigen Vorsicht durch diesen schwierigen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Venus Quadrat Saturn – Venus Quadrat Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Selbst aus einem Meer von Schwierigkeiten ragt immer ein Fels der Lösung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Skorpion

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Skorpion dafür, dass wir den Start in die neue Woche als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.

Wichtig ist an solch anstrengenden Mond-Tagen, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen unsere Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird. Wir werden durch den Halbmond im Skorpion mit unterschiedlichen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns einerseits körperlich angeschlagen und werden anderseits urplötzlich in Konflikte verwickelt.

Wir besitzen durch die negativen kosmischen Halbmond-Einflüsse außerdem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum Teil in gesundheitlichen Störungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns so oft es geht eine Auszeit gönnen.

.

.

Ein Venus Saturn Quadrat, das 2 Tage anhalten wird, macht uns das Leben und die Liebe schwerer als sie sind. Die gegensätzlichen Energien der Planeten sorgen für Spannungen und Beziehungsproblem sind vorprogrammiert. Auch Themen aus der Vergangenheit können sich jetzt wieder auftun und zu neuen Schwierigkeiten entwickeln. Wir erleben ein großes Gefühlschaos und halten uns in Gefühlsäußerungen komplett zurück.



Unsere emotionale Zurückhaltung kann jedoch dazu führen, dass wir keine tiefe Verbindung zu unserem Partner eingehen können. Daher sind wir frustriert, weil es mit der Liebe nicht so klappt, wie wir es uns gerne wünschen. Daraus kann sich durchaus eine negative Einstellung zu unseren Beziehungen entwickeln, wenn wir den störenden Einflüssen von Venus und Saturn nicht entgegenwirken.

Gehen wir Beziehungsprobleme, über die wir zu lange hinweg geschaut haben, endlich an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Skorpion

Besonders in acht nehmen müssen wir uns heute den ganzen Tag auch vor einer Quadratstellung zwischen Venus und Neptun, die unseren gesamten Beziehungsbereich in Aufruhr versetzt, wobei sich vor allem in Liebesdingen massivere Belastungen zeigen können. Es macht sich eine innere Unsicherheit breit, was das Verhältnisses zu anderen Menschen betrifft und unser Liebes- und Eheleben wird zudem durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört.

Wir wissen durch diesen negativen Venus-Neptun-Einfluss unser Gegenüber nicht richtig einzuschätzen, sind schnell enttäuscht und fühlen uns ausgenutzt. Vielleicht werden uns aber auch unsere eigenen Illusionen und Selbsttäuschungen bewusst. Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren, jedenfalls taucht oft Unzufriedenheit auf, ohne dass wir sofort einen triftigen Grund dafür nennen könnten.

Öffnen wir die Augen für die wahre Liebe!

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Verbringen wir den Tag mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Allerdings sollten wir uns auch ein oder zwei Stunden Zeit für uns selbst nehmen und vergangene Ereignisse Revue passieren lassen.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Bei feinem Haar lautet die Devise: zu reichhaltig sollte die Pflege nicht sein, sonst hängt später alles durch. Shampoos für feines Haar sind top, sie enthalten Polymere, die sich um die einzelnen Fasern legen und das Haar somit verdicken. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

