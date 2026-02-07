Mondkraft heute 7. Februar 2026 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause schenkt durch Merkur positive Energien, die es zu nutzen gilt. Ein schlecht gelaunter Jupiter belastet diesen Tag. Gegensätzliche Einflüsse von Venus und Pluto sorgen für aufwühlende Situationen. Bewahren wir unsere seelische Ausgeglichenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.15 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage zum Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Mond Trigon Merkur – Mond Quadrat Jupiter – Venus Opposition Pluto -Mondpause zum Mond im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ziehen wir uns während der Mondpause zurück!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Während der Mondpause zum Mond im Skorpion, die um 13.00 beginnt und um 20.15 Uhr endet, können wir vorerst von unterstützenden Energien profitieren, da Merkur in einem förderlichen Trigon zum Mond in der Waage steht. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Durch das Mond Merkur Trigon haben wir ein logisches Auffassungsvermögen und ein gutes Erinnerungsvermögen. Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Wir werden durch diesen Aspekt aber auch dabei unterstützt, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Merkur durchaus hilfreich. Allerdings sollten wir unseren inneren Kritiker zum Schweigen bringen.

.

.

Die Mondenergien werden jedoch während der Mondpause immer wieder von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in der Waage bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

Befreien wir uns nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause

Zu Beginn der Mondpause ändert sich die Stimmungslage bezüglich unserer privaten Verbindungen schlagartig ins Negative, denn Venus und Pluto stehen in Opposition zueinander. Diese kritische Konstellation bringt während der gesamten Mondpause massive Spannungen mit sich, die vor allem in unseren Beziehungen einigen Schaden anrichten können, denn wir werden von Verlustängsten geplagt und müssen uns mit Konflikten und Eifersuchtsszenen auseinandersetzen.

Der Spannungseinfluss von Pluto weckt dabei ein Bedürfnis nach Dominanz und es kochen in uns sehr intensive Leidenschaften auf. Die dunklen Seiten von Pluto bergen in sich aber auch die Gefahr, uns seelisch in die Tiefe zu ziehen. Er gibt uns nicht die Erfüllung und das Glück, das wir so sehr herbei sehnen, sondern führt zu Höllenqualen.

Auch kann Pluto die Neigung wecken, materielle Gründe bei der Partnerwahl in den Vordergrund zu stellen. Geld ist Macht, da wird materielle Sicherheit der wahren Liebe möglicherweise vorziehen. Nur wenn wir zwischen tatsächlich wichtigen Bedürfnissen und leidenschaftlichen Wünschen zu unterscheiden wissen, können sich die plutonischen Energien zum Guten wandeln.

Zeigen wir uns tolerant und üben einen achtsamen Umgang mit dem Partner!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, die tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Giftstoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden.

. *****

.

Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Mittel zur Heilung und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes. Kolloidales Gold inaktiviert Bakterien, desinfiziert Wunden und Entzündungen, unterstützt oder ersetzt sogar Antibiotika, es beruhigt das Nervensystem und unsere Psyche, verbessert die Gehirnleistung, fördert das Immunsystem und kann den Körper entgiften.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wer gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder gar einem Neuanfang steht, hat meist große Angst oder gar Panik davor. Das ist völlig normal, denn der Abschnitt in eine neue Lebensphase kostet Kraft und man muss dafür meistens etwas loslassen, was einem jahrelang lieb und teuer war.

. Sei es ein anderer Job, ein Umzug oder ein neuer Partner – man sollte sich auf diesen Veränderungsprozess fokussieren und selbstbewusst und ohne Zweifel in ein neues Leben gehen. Entspannte Nerven und innere Ruhe >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

