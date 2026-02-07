Tagesenergie heute 7. Februar 2026 – Aktiviere deine Seelenenergie!

Die Tagesenergie heute verlangt eine Innenschau und bringt dadurch wunde Punkte zum Vorschein. Aktivieren wir unsere Seelenenergie!

Wir durchwandern eine ausgesprochen dichte Zeit. Wir haben den Glaubenssatz, dass alles „schnell und immer schneller“ gehen müsse derart in uns integriert, dass wir uns kaum mehr Zeit für eine Innenschau gestatten. Doch gerade das Eintreten in einen freien, befreiten und bewusst entleerten Raum ist das, wonach unser Wesen sich jetzt so sehr sehnt.

Befreien wir uns durch die Kräfte der Tagesenergie heute aus dem Gefängnis der Abhängigkeit von unserem Umfeld und erkennen wir, wie reich und schön unser Leben in Wirklichkeit verläuft. Wir müssen uns dabei nur um uns selbst kümmern und den Glauben „gefallen zu müssen“ ablegen.

Verändern wir unser Leben in diesem Sinne und entdecken wir neu, wer wir in Wahrheit sind!

Ist die Seelenenergie blockiert, kann sie nicht mehr in unser Leben fließen. Energetische Ablagerungen, die zum Beispiel durch falsche Entscheidungen, schlechte Erfahrungen oder seelische Verletzungen entstehen, legen sich im Laufe unseres Lebens um unsere Seelenenergie und blockieren sie so in ihrem freien Fluss.

Mit der Freischaltung der Seele werden alle Blockaden und Ablagerungen aufgelöst, sodass unser göttliches Potenzial geöffnet wird und all das zum Vorschein kommt, was für uns bestimmt war.

Es ist die wohl wichtigste Erkenntnis unseres Lebens: die Verbindung zu unserer Seele und die Macht, die sie in sich trägt!

Schalte die Kraft deiner Seele frei >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Erst durch die Innenschau und das „nach Hause holen“ der eigenen Themen, macht ein reflektiertes und in sich ruhendes Wesen aus. Es gilt durch die Tagesenergie heute zu erkennen, nicht die Schuld im Außen zu suchen oder den anklagenden Finger auf andere zu richten, ebenso wenig wie sich klein zu machen oder sich zu bestrafen oder zu verurteilen.

Dies alles sind Machtspiele unseres Egos, das sich dadurch aufbläht oder besser da stehen möchte. Dein „Ich bin“ will entdeckt werden und kann heute ans Licht geholt werden. Deine Seele will reifen und hat sich dafür Aufgaben gestellt und es sind nie mehr, jedoch auch nie weniger, als Du bewerkstelligen kannst.

Durch die Innenschau und das Anerkennen deiner Größe kannst du wieder deine innere Ruhe finden!

Wenn wir auf der Suche sind nach unserem Selbst, dann sind wir auf der Suche nach unserer Seele, nach unserer Seelenenergie. Doch es ist nicht immer einfach, auf die eigene Stimme, die Stimme der Seele zu hören.

Durch gezielte Übungen können wir die Anforderungen der Seele erkennen und sie wahrhaftig verstehen. Dann können wir ganz unserem Seelenweg folgen und wieder im Einklang mit der Seele leben.

Wir werden schweben in Energie, uns frei und losgelöst fühlen und innerlich strahlen!

Aktiviere deine Seelenenergie >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

