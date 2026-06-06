Mondkraft heute 6. Juni 2026 – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute bremst durch die Mondpause zum Mond in den Fischen die luftig-leichten Energien des Wassermanns aus. Die Sonne in den Zwillingen sorgt für einen Energieschub. Treffen wir keine weitreichenden Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Sonne Sextil Mond – Mond Sextil Merkur – Mondpause zum Mond in den Fischen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Seien wir zuversichtlich, dass größere und bessere Erfahrungen auf uns zukommen werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Wassermann-Mond in der Mondpause

Der heutige Tag beginnt mit der Mondpause, die von Jupiter regiert wird und die bereits gestern um 20.30 Uhr begonnen hat. Der Mond läuft zwar noch durch das Tierkreiszeichen Wassermann, hat aber – bevor er um um 2.45 Uhr nachts in die Fische wechselt -, keine wirkliche Mondkraft heute, um uns durch kosmische Energien unterstützen zu können. Viele von uns werden deshalb nach dem Aufstehen erst einmal keine Ahnung haben, mit was oder wie man in diesen Tag starten sollte.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Nutzen wir diesen Zustand, um einfach mal nichts zu tun und zu faulenzen, denn wir sind eventuellen Herausforderungen während der Mondpause nicht gewachsen.

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Diese extrem lange Mondpause zum Mond in den Fischen ist sehr anstrengend, denn wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht mehr wirklich Spaß. In einer Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation.

Dies kann sich auch in einer scheinbar grundlos schlechten Laune äussern und wir fühlen uns mitunter sogar ein wenig gereizt. In weiterer Folge bemerkt man ähnliche Verhaltensweisen auch an seinen Mitmenschen.

Die Grundregel der Mondkraft heute während der Mondpause lautet deshalb: „Wenn der Mond Pause macht, sollten wir das auch tun!“

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause

Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir uns die ganze Mondpause lang nur hinsetzen und die Hände in den Schoß legen müssen. Grundsätzlich können wir sehr wohl aktiv werden – solange wir entsprechend auf die Mondpause vorbereitet sind! Wir müssen genau wissen, was wir zu tun haben und bei all unserem Handeln ganz besonders darauf achten, dass uns kein Fehler unterläuft.

Die Sonne in den Zwillingen schenkt uns trotz der Mondpause durch ein Sextil zum Mond einen Energieschub, den wir gut nutzen können, um unsere Gesundheit und Lebenskraft zu stärken. Stehen Sonne und Mond in Harmonie zueinander, sind unsere seelischen und geistigen Kräfte im Gleichgewicht. Dadurch sind wir belastbarer und können die Mondpause nutzen, um Ordnung zu schaffen und uns selbst etwas Gutes zu tun.



Auch ein Sextil zwischen Mond und Merkur kommt während der Mondpause zum Mond in den Fischen hinzu, welches uns durch diese positive Energie die nötige Willenskraft und auch Selbstbewusstsein in allen Bereichen vermittelt, wo es gerade nötig ist.



Keinesfalls sollten wir uns aber in Abenteuer stürzen, also Maßnahmen ergreifen, die unausgegoren und nicht durchdacht sind. Wir haben während der Mondpause zum Mond in den Fischen nicht den Überblick, um zu improvisieren und werden zwangsläufig danebengreifen.



Machen wir während der Mondpause keine Versprechungen, leisten wir keine (Liebes)Schwüre und unterschreiben wir keine Verträge, wenn all das nicht schon im Vorfeld geklärt worden ist!



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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn du unter seelischen Blockaden leidest und es dir nicht gelingt, diese zu beseitigen, dann stehst du dir selbst im Weg. Vereinfache dein Leben und sei du selbst, indem du dem Rollenbild entkommst, in das du dich hinein gepresst hast.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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