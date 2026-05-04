Mondkraft heute 4. Mai 2026 – Mond im Schützen am Tag des Mondes

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Tag des Mondes bringt unterschiedliche Emotionen mit sich und stärkt die Intuition. Liebesplanet Venus kann massive Probleme auslösen. Bewahren wir unser seelisches Gleichgewicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Opposition Venus – Tag des Mondes.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vieles kann gelingen, wenn wir keine voreiligen Entscheidungen treffen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen am Tag des Mondes

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Montag ist der Tag des Mondes und wird von den großen Gefühlen regiert. Diese können sehr intensiv sein und es besteht die Gefahr, in Stimmungsschwankungen und Launenhaftigkeit zu verfallen. Falls wir einen Streit beenden wollen, dann ist allerdings der Tag des Mondes der passende Zeitpunkt für eine Versöhnung.

Montag ist astrologisch gesehen aber auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren. Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht uns ein wenig zu schaffen.

Seien wir am Tag des Mondes präsent und gehen in uns hinein. Priorisieren wir die kommende Woche und ruhen uns am Abend aus oder nehmen ein entspannendes Bad, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen.

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Der Tag des Mondes eignet sich gut für Selbstreflexion, Kreativität und sanfte Übergänge. Die Mondenergie ist eher sanft, emotional und intuitiv im Vergleich zu den aktiveren Folgetagen. Mit dem Mond im Schützen eignet sich der Tag es Mondes allerdings auch gut für Neuanfänge.

Wir werden dazu anregt, unsere Absichten zu erneuern und uns auf unser persönliches Wachstum zu konzentrieren, indem wir uns mit unserer inneren Welt verbinden. Als vom Mond beherrschter Tag bietet er uns zudem die Möglichkeit, über unsere Gefühle nachzudenken und unser Gleichgewicht zu finden.

Achten wir darauf, dass wir eventuelle Stimmungsschwankungen in den Griff bekommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Tag des Mondes

Den ganzen Tag über wird allerdings eine Opposition zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Schützen immer wieder Spannungen auslösen, die unsere gesamten Beziehungen belasten. Wir sind zwar am Tag des Mondes äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen.

Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe vorprogrammiert. Beziehungen, die auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

So manchem werden auch die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist eine wertvolle Hilfe bei Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Cellulitis, Hand- und Fußschweiß, schlecht heilende Wunden, Furunkel und Eiterungen, Arteriosklerose, Rheuma, Osteoporose und Wachstumsstörungen. Bambus Silizium ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Natürliches Silicium aus Bambus in Bio-Qualität >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Zink, Biotin, Kupfer und Selen sind essenzielle Nährstoffe, die eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung normaler Haare spielen. Sie sind die Verbündeten der Haarstruktur und sorgen dafür, dass das Haar stark und widerstandsfähig bleibt. Vergiss Haarprobleme und verabschiede dich von Spliss und brüchigen Spitzen. Haarstark-Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

. Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden. Inneres Navi zum Glück >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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