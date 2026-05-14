Mondkraft heute 14. Mai 2026 – kraftvoller Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder bringt unterschiedliche Aspekte mit sich. Ein negativ besetzter Jupiter löst vorerst negative Energien aus. Liebesplanet Venus glättet die Wogen wieder. Die überaus günstige Verbindung der Sonne mit Merkur hat kraftvolle Auswirkungen. Nutzen wir die Möglichkeit, uns positiv zu entfalten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Widder – Mond Quadrat Jupiter – Mond Sextil Venus – Sonne Konjunktion Merkur.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir, die starken Widder-Kräfte ein wenig unter Kontrolle zu halten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondenergien werden bis Mittag von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond im Widder bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen. Befreien wir uns deshalb nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

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Die Mondkraft heute rückt durch eine positiv gestimmte Venus die Liebe wieder in den Vordergrund und löst den negativen Jupiter-Einfluss vollständig auf. Vor allem unsere Beziehungen können von der heutigen Mondkraft profitieren, da der Mond im Widder mit Liebesplanet Venus ab Mittag ein harmonisches Sextil bildet. Unserem Partner gegenüber hegen wir unter diesem Aspekt nur die besten Absichten, wobei diese Grundstimmung uns viel Wärme und Geborgenheit vermittelt, die wir gerne weitergeben.

Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir wieder Zuversicht, die für eine Weiterentwicklung der Beziehung wichtig ist, selbst dann wenn die Liebe auf wackeligen Beinen steht. Da wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben, wird man sich auch in die gleiche Richtung entwickeln und deshalb lange – oder sogar für immer – zusammenbleiben!

Lassen wir die deutlich spürbare Liebesenergie nicht ungenutzt verpuffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Tagesbestimmend ist bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird. Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit von Merkur.

Bei dieser Konjunktion stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein. Merkur und Sonne bringen unseren Verstand in Hochform, dabei sollten wir aber auch die Vernunft nicht außer Acht lassen. Allerdings fällt es uns schwer, uns selbst objektiv zu betrachten, da wir mental zu stark mit uns selbst verwoben sind.

Wir besitzen ein starkes, geistiges Fassungsvermögen, denn wir wissen um die Kraft der Gedanken und können diese anwenden. Außerdem sollten wir uns besonders engagiert hinsichtlich neuer Pläne, Bekanntschaften und unserer Arbeit zeigen, da wir durch die Sonne Merkur Konjunktion über mentale Stärke und eine unbändige Energie sowie eine kreative Veranlagung verfügen.

Wir haben die Möglichkeit, uns auf positive Weise zu entfalten!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Selleriesaft wird weltweit als Wundergetränk gehandelt, und das aus gutem Grund: Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beauty-Booster. Heiltrank Selleriesaft >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nehmen wir uns heute die Zeit, um uns zu bewegen. Überlegen wir uns zugleich einen Plan, wie wir grundsätzlich mehr Bewegung in unseren Alltag einbauen können. Wir müssen uns ja nicht gleich total verausgaben, aber ein täglicher Spaziergang wäre schon mal toll. Fange heute damit an!

. Eine Weisheit von Seneca: „Fang jetzt zu leben an und zähle jeden Tag als ein Leben für sich.“ Probieren wir das ganz bewusst aus – es wird uns guttun und wir werden erkennen, dass das Leben im Hier und Jetzt viel wunderbarer und wichtiger ist als die Vergangenheit, die wir nicht ändern können oder die Zukunft, die wir nicht vorhersehen können. Verbinde dich mit der Ich-bin-Gegenwart >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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