Mondkraft heute 12. Mai 2026 – Fische-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen lässt durch Herrscherplanet Neptun Verborgenes an die Oberfläche kommen. Der Fische-Mond erhöht in der Mondpause zum Mond im Widder das Energieniveau und schenkt neue Kräfte. Mobilisieren wir alle Energiereserven! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Mond Sextil Pluto – Mondpause zum Mond im Widder.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir alles, was wir heute tun, besonders achtsam auszuführen, so dass es einer Meditation gleicht. Dies führt zu wohltuender Entschleunigung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Fische-Mond in der Mondpause

Vor der Mondpause zum Mond im Widder, die um 12.00 Uhr mittags beginnt und erst um 2.00 Uhr nachts wieder endet, übernimmt Neptun im Widder, der Herrscherplanet des Fische-Zeichens, die Regie. Er bringt durch seine Verbindung zum Mond in den Fischen unsere übersinnlichen Fähigkeiten zum Vorschein und ermöglicht den Zugang zu unserem Unterbewusstsein.

Unser intuitives Gespür lässt uns zudem günstige Möglichkeiten erahnen, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun im Widder bringt Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es auch darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen.

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Die spürbare Empfindsamkeit und Sensibilität, die weiterhin von den Fische-Energien vor der Mondpause zum Mond im Widder ausgelöst werden, sorgen für mehr Offenheit und Mitgefühl im Umgang mit anderen. Wer sich eine Auszeit vom gewohnten Alltag nehmen kann, wird romantische, aber auch tief berührende Erfahrungen machen können.

Es herrscht Vertrauen und Nähe in der Partnerschaft, und dadurch bestärkt, gewinnen wir wieder Zuversicht, die für eine Weiterentwicklung der Beziehung wichtig ist. Da wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben, wird man sich in die gleiche Richtung entwickeln und deshalb lange – oder sogar für immer – zusammenbleiben!

Fühlen wir uns in andere ein, denn das ermöglicht Begegnungen auf einer sehr innigen Ebene.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Fische-Mond in der Mondpause

Bereits während der Mondpause wächst die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Die Mondkraft heute animiert uns dazu, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

Durch ein Mond-Pluto-Sextil wird unsere Gefühlswelt während der Mondpause positiv beeinflusst. Diese Konstellation verleiht uns zudem große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Der Wechsel zum Mond im Widder wird uns zusätzliche Kraft verleihen, um alles überwinden zu können. Die Wachstumskräfte sind bereits während der Mondpause intensiv zu spüren und egal, welche Entscheidungen wir treffen oder welche Veränderungen wir anstreben, es wird uns ein kräftiger Energieschub mit auf den Weg gegeben.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

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Mondkraft heute mit dem Fische-Mond in der Mondpause

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Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

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Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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