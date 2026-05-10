Muttertag-Mondkraft heute 10. Mai 2026 – Mondpause zum Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute am Muttertag bremst mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause zum Mond in den Fischen alles aus. Herrscherplanet Uranus hält einige unerwartete Überraschungen bereit. Liebesplanet Venus sorgt für Harmonie. Zeigen wir Fingerspitzengefühl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 19.40 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Mond Quadrat Uranus – – Mond Konjunktion Venus – Mondpause zum Mond in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Seien wir zuversichtlich, dass größere und bessere Erfahrungen auf uns zukommen werden!

Mondkalender und Muttertag-Mondkraft heute – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute am Muttertag bringt mit dem Mond im Wassermann in der langen Mondpause, die bereits um 7.10 beginnt, Einflüsse mit sich, die für Probleme und Missverständnisse in allen Bereichen sorgen können. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel um 19.40 Uhr an der nötigen Motivation, um etwas vorwärtszubringen und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint plötzlich zu stagnieren.

Wir wollen jedoch durch die Wassermann-Energie immer Gutes tun, so dass es uns ein Anliegen ist, dass wir nicht zu sehr in Konflikte verwickelt werden. Was wir dazu beitragen können, dass Situationen nicht eskalieren, sollten wir ohne Zögern auch tun!

Wir können allerdings, wenn wir uns schon mit gewissen Widrigkeiten abfinden müssen, auch gravierende Veränderungen in unserem Leben zulassen und uns zudem von allem befreien, was nicht mehr stimmig ist und auch nicht mehr zu uns passt. Das kann sowohl berufliche Belange, alte Verletzungen und sogar unsere Beziehungen betreffen.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, das eigene Selbst und seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Durch Wassermann-Zeichenherrscher Uranus sind wir zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, dass wir durch den Wassermann-Einfluss ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Wir neigen außerdem zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind.

Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den negativ behafteten Uranus-Einfluss, der heute im Quadrat zum Mond im Wassermann steht, in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

Kosmische Energie der Muttertag-Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause

Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Wassermann schenkt trotz der Mondpause positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

.

Muttertag-Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute OPC ist das effektivste Antioxidans der Natur. OPC verringert Gewebeschäden, stärkt die Blutgefäße, verbessert die Blutzirkulation, reduziert Entzündungen, entgiftet den Körper, vervielfacht die Wirkung von Vitamin C und anderen Wirkstoffen und es schützt Gehirn und Nerven. OPC-Komplex Kapseln >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Auch wenn uns der Alltag auf die Nerven geht – eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

. Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit. Lass es mit Liebe geschehen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Muttertag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.