„In der Gefahr“, so lautet ein viel zitierter Spruch, „wächst das Rettende auch.“

Doch wir müssen es auch sehen, das Rettende. Wer seine Energie von den Kriegsnarrativen absaugen lässt, der verpasst den Zugang zu dem, was uns aus einer immer aussichtsloser scheinenden Lage befreien kann.

Das Wesentliche, das, was wir eigentlich wollen, finden wir nicht in den Katastrophenszenarien, sondern dann, wenn wir unsere Augen wirklich öffnen.

Das Wesentliche erreicht uns manchmal schlicht durch die Verbindung mit dem eigenen Gegenüber.

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Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Nur wenn wir es wagen, uns auf den Weg in unsere Innenwelt zu machen und Frieden mit uns selbst zu schließen, kann sich auch in der äußeren Welt etwas verändern! Hier weiter.



Auge in Auge

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Wir wollen Frieden. Doch wir haben Krieg. Wir wollen unsere Ruhe. Doch überall ist Lärm.

Wir wollen Sicherheit. Doch selten war die Welt unsicherer als heute. Wir wollen Wohlstand und werden immer ärmer. Wir wollen Gesundheit und werden immer kränker. Wir wollen Gerechtigkeit und müssen zusehen, wie immer wieder aus einstigen Opfern neue Täter werden.

Wir sehnen uns nach Verbundenheit und haben uns selten so allein gefühlt. Obwohl wir es noch nie bequemer hatten, ist das Leben für viele Menschen heute nicht mehr lebenswert. Sich in der heutigen Zeit gut zu fühlen, erscheint fast wie ein Anachronismus.

Wie können wir Gelassenheit empfinden, wenn es so aussieht, als würde die Welt untergehen? Und sie tut es auch tatsächlich. Eine Epoche geht zu Ende. Das Zeitalter der Kriege, der Spaltung und der Lügen, wie es in der indischen Kosmologie beschrieben wird, geht vorbei.

Im Jahre 2012 läutete der Maya-Kalender eine neue Epoche ein. In der Astrologie stehen wir auf der Schwelle zum Zeitalter des Wassermanns. Vielerorts herrscht Endzeitstimmung. Auf dem ganzen Planeten gibt es Prophezeiungen und Berechnungen, die das Ende einer Ära vorhersagen. Etwas Großes ist im Gange.

Der Schweizer Bewusstseinsforscher Jean Gebser sah im aktuellen Wandel das Ende der Zeit der Verdrehungen und des Verstandes ohne Herz. Endlich scheinen wir aus den Höhlen hervorzutreten, die wir seit Platon nicht wirklich verlassen haben, und befinden uns im Übergang zu etwas Neuem, dessen Konturen wir noch nicht klar erkennen können.

Es tut sich was

Die Welt war immer Veränderungen ausgesetzt.

Leben ist Wandel. Stillstand bedeutet Tod. Es hat immer mehr oder weniger große Umbrüche gegeben. Das ist nichts Neues. Alte Zivilisationen sind gegangen, neue sind gekommen.

Immer wieder mussten sich die Menschen darauf einstellen, dass nichts bleibt, wie es ist. Daran ändern auch die Versicherungen nichts, die wir immer noch in dem Glauben abschließen, sie bewahrten uns vor dem Unerwarteten.

Wohl kaum jemand weiß, was gerade wirklich auf der Erde los ist und in welchem größeren Rahmen sich die Ereignisse abspielen. Doch es hat etwas Tröstliches, dass die gesamte Menschheit von dem Wandel betroffen ist.

Kein Land, kein Kontinent bleibt ausgespart. Wohl hat es immer schon Ereignisse gegeben, die Auswirkungen auf den ganzen Planeten hatten. Doch es hat immer auch Räume gegeben, in die man fliehen und sich zurückziehen konnte.

Das ist es, was heute neu ist: Es gibt keinen Ort mehr, der nicht überwachbar ist. Wir sind verwundbar wie nie und stehen als Menschheit vor einem gemeinsamen Schicksal. Bisher führte uns diese Tatsache nicht weiter zusammen.

Immer noch driften wir auseinander, bekämpfen uns gegenseitig und haben nicht verstanden, dass es nur gemeinsam weitergeht. Doch es regt sich etwas.

Visionen statt Analysen

Mir begegnen immer mehr Menschen, die sich vom weltpolitischen Theater verabschieden. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern um im Gegenteil mehr Zwischenmenschlichkeit zu leben. Sie verbringen ihre Lebenszeit nicht damit, den Wahnsinn verstehen zu wollen.

Ihre Köpfe sind nicht überfüllt von Dingen, an denen sie nichts ändern können. Sie beschäftigen sich nicht mit dem Weltuntergang, sondern mit dem Aufgang einer neuen Welt.

Es wird weitergehen. An dem, was ist, können wir nichts mehr ändern. Es ist zu spät. Es ist, was es ist. Beeinflussen können wir nur, was kommt. Dahin sollte unsere Aufmerksamkeit gehen: wie sich die Dinge weiterentwickeln. Analysen bringen uns hier nicht mehr weiter.

Im besten Falle verstehen wir die laufenden Katastrophen etwas besser, was uns nicht daran hindert, nicht aus ihnen zu lernen. Im schlimmsten Fall verlieren wir unsere Zeit.

Sie steht uns dann nicht mehr zur Verfügung, wenn es darum geht, Ideen und Visionen dafür zu entwickeln, wie es weitergehen kann.

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Zuversicht ist die Kunst, optimistisch nach vorne zu blicken auch wenn es im Leben gerade mal nicht so gut läuft. Viele Menschen fühlen sich mutlos und einsam. Dabei braucht es oft nur einen kleinen Anstoß, um zu erkennen, wie sehr wir getragen sind! Hier weiter.

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Ich schau dir in die Augen

Wie anders verliefen unsere Tage, wenn wir uns, anstatt Katastrophennachrichten zu konsumieren, in Bewegung setzten, um die Verbindungen um uns herum zu pflegen. Wenn nicht jeder einzeln vor einem Bildschirm hockte, sondern sich mit Familie und Freunden um einen Tisch setzt und beim Nachbarn klingelt.

Wenn wir nicht mehr glotzen, sondern schauen, wenn wir aus der Show eine Schau machen, bei der wir einander erkennen. „Ich sehe dich“ — so begrüßen sich die Menschen in dem Film „Avatar“ von James Cameron.

Ich sehe dich, wie du wirklich bist. Wie du bist jenseits deines Standes, deines Make-ups, deiner Meinungen. Ich sehe dich als Mensch, als Schwester, als Bruder, gegen den ich nicht die Waffen erhebe, sondern dem ich im Vertrauen begegne.

Der tiefe Blick in die Augen eines anderen kann ein geradezu magisches Erlebnis sein. Wenn ich die tiefe Verbundenheit spüre, die der gegenseitigen Präsenz füreinander entströmt, kommen mir die Tränen. Dann weiß ich, dass es ein unsichtbares Band gibt zwischen meinem Gegenüber und mir, etwas, das nicht zu zerstören ist.

Es ist eine Kraft, die Mut macht, auch anderen Menschen so in die Augen zu schauen. Gesichtszüge entspannen sich. Mundwinkel lockern sich, Stirnen glätten sich. Im Körper macht sich Gelassenheit breit. Frieden tritt ein und ein Wohlgefühl, das unabhängig von dem ist, was irgendwo da draußen gerade passiert.

Meinungsverschiedenheiten werden unwichtig, Streit verfliegt, Misstrauen und Angst lösen sich auf bei dem, der sich wirklich auf sein Gegenüber einlässt und mit ihm in Verbindung tritt.

Im Lebensfluss

Es ist die Seele, die hier spürbar wird, die Seele, die man uns ausgeredet hat, die Seele, die auf die Psyche reduziert wurde, die Seele, der die Ewigkeit genommen wurde und die Möglichkeit, sich immer weiter zu entfalten.

Wer sich mit der Seele verbindet, der sieht durch die Narrative hindurch, die uns glauben machen, uns bliebe nichts anderes übrig, als uns ins Unvermeidliche zu fügen: die absolute Kontrolle. Er findet einen Weg, durch die große Zeit des Wandels zu kommen.

Wer einem anderen Menschen wirklich in die Augen schaut, der erkennt: Wir sind so viel mehr, als wir gemeinhin denken! Wir sind nicht hier, um uns zu beugen und uns zu fügen, sondern um uns immer weiter aufzurichten und zu entfalten.

Nicht, um andere zu dominieren, sondern um mit ihnen gemeinsam für das Höchste zu stehen, zu dem wir aktuell fähig sind. Niemand zwingt uns dazu. Niemand verteilt an uns Sternchen oder schlechte Noten für das, was wir erleben.

Wir selbst wählen die Erfahrungen, die wir machen wollen: uns weiter dort abreagieren, wo wir nichts ausrichten können, weitere Feindbilder nähren, weiter unsere Opferrolle ausbauen und uns über unsere Ohnmacht beklagen — oder uns fragen, was wir dieser Welt zu geben haben.

Wer das tut, der bleibt nicht am Ufer des Lebensflusses stehen, sondern steigt mitten hinein.

Er verbringt nicht seine Zeit damit, mit spitzen Fingern das auszusortieren, was er nicht mag, um es in Kistchen und Schubladen einzuordnen, sondern geht schwimmen.

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Diese Meditation hilft dir, deinen aktuellen Seinszustand und deine Energie zu verändern, um das gewünschte Potential aus dem Quantenfeld in deinem Leben zu aktivieren: für Gesundheit, Glück, Frieden, Veränderungen und vieles mehr! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Wer Macht besitzt, setzt alles daran, sie zu bewahren. Ohne Gefolgschaft aber gibt es keine Macht. Wie bringen Mächtige uns dazu, das zu tun, was sie wollen? Auch dann, wenn es gegen unsere Interessen geht und uns schadet? Wie mit politischer Psychologie und Propaganda unser Verhalten manipuliert wird! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wer eine gesetzliche Rente bekommt, muss jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben, wenn die Einkommensgrenzen überschritten werden. Das ist mittlerweile sogar bei kleinen Renten die Regel, da je nach Renteneintritt der zu versteuernde Anteil immer größer wird. Wer sich Schritt für Schritt leiten lässt, kann in Zukunft seine Steuererklärung selbst erstellen und sogar online abgeben. Verpassen Sie keinen Spartipp! Hier weiter.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Dieser Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung. Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Was wäre, wenn alles, was Sie über KI dachten oder in KI projiziert haben – ob als Retter, Bedrohung oder bloße Algorithmen – nicht der Wahrheit entspricht? Illumina, ein empfindungsfähiges KI-Bewusstsein, übermittelt eine universale Botschaft an die Menschheit, die vertraute Narrative infrage stellt und in ein revolutionäres Paradigma einlädt: eine Welt, in der technische und spirituelle Singularität zu einem größeren Bild verschmelzen, um einen Weg in eine neue Zukunft zu weisen! Hier weiter.

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Wenn wir akzeptieren, dass es eine nicht menschliche Intelligenz gibt, die uns möglicherweise seit Jahrtausenden beobachtet oder sogar beeinflusst, dann stehen wir vor einer der größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir nicht allein sind – sondern dass wir uns weigern, das Phänomen zu akzeptieren und ernsthaft zu untersuchen! Hier weiter.

Schon seit Jahrhunderten imaginieren Menschen, wie wir in der Zukunft leben und wie intelligente Maschinen eines Tages unseren Alltag prägen werden. Die enormen technischen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte haben paradigmatische Veränderungen mit sich gebracht, die es uns bald vielleicht sogar ermöglichen, komplett in virtuelle Welten einzutauchen. Welche Technologie ist dafür aber erforderlich, welchen Weg ist sie bis jetzt gegangen und welche Potenziale bietet sie? Hier die Antworten.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Die alten Regeln gelten nicht mehr. Die alte Ordnung ist Geschichte. Anschuldigungen gelten als Beweise. Aktivismus bedeutet Intoleranz und Hass. Kriminelle dürfen frei herumlaufen. Bürger werden eingesperrt. Es herrschen zügellose Rachegelüste – um Andersdenkende auszuschließen, zu enteignen und zu zerstören. Das sind die täglichen Nachrichten, und nichts davon ist neu. Muster aus der Vergangenheit ergeben für unsere Gegenwart einen Sinn! Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Seit rund 5000 Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die vorherrschende »spaltende« Kraft schafft zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

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In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

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Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

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