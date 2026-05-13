Mondkraft heute 13. Mai 2026 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder stärkt das Selbstbewusstsein und ermöglicht einen positiven Durchbruch. Merkur und Pluto schenken durch eine harmonische Verbindung völlig neue Einsichten. Gehen wir den Dingen auf den Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Widder – Merkur Sextil Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Achten wir wieder mehr auf unsere Bedürfnisse und grenzen uns, wenn nötig, ein wenig ab!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Mond im Widder heizt die Stimmung auf und lässt uns deutlich spüren, dass wir in unserem Leben etwas ändern müssen. Lassen wir uns jedoch nicht in unnötige Machtkämpfe verwickeln und versuchen wir auch nicht, unsere Vorstellungen auf Biegen und Brechen durchzusetzen.

Wir können durch die Mondkraft heute allerdings den Mut finden, uns von falschen Wertvorstellungen zu lösen, auch was unsere Freundschaften und Partnerschaften betrifft. Eine besonders positive Unterstützung erhalten wir durch ein Sextil zwischen Merkur und Pluto, das uns die Möglichkeit gibt, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Egal, mit welchen Dingen wir uns auch auseinandersetzen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend. Unter diesem Aspekt werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.

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Das Merkur Pluto Sextil bringt tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Außerdem erweisen wir uns als äußerst scharfsinnig in unserem Denken und intensiv bis provokant in unserer Ausdrucksweise.

Wir können unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.



Konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Sorgen und Ängsten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Der feurige Mond im Widder bringt viel Schwung und neuen Elan, so dass wir unterstützt durch den positiven Einfluss von Merkur und Pluto trotz der herrschenden ungeduldigen Stimmung bedeutende Entscheidungen fällen können, da uns ein positiver Durchbruch gewiss ist. Es besteht zudem viel Offenheit und Kontaktfreude, jedoch sollten wir darauf achten, dass wir nicht allzu ungestüm auf andere zugehen.

Wichtig ist, tolerant und flexibel in Diskussionen zu bleiben, denn Worte können sehr verletzend sein und schnell einen Keil zwischen Freundschaften und Beziehungen treiben. Zweifellos ist der Widder eine kämpferische Kraft, jedoch muss diese nicht zwangsläufig in einem zerstörerischen Sinn eingesetzt werden.

Öffnen wir uns für alles Neue, dann ist uns ein langanhaltender Erfolg gewiss!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Körper und das Immunsystem müssen besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen. Beugen wir Krankheiten und Entzündungen vor, die ein geschwächtes Immunsystem hervorrufen, indem wir MCT Öl regelmäßig in unsere Ernährung einbauen. Veganes MCT-Öl >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven. Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen und Verbesserung des Schlafes. Kolloidales Magnesium >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Widder-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Verbinden wir uns auf mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte, sollte man die Mondenergie nutzen. Mit der Kraft des Mondes kann man die richtigen Entscheidungen treffen, Wünsche realisieren und die Zukunft positiv gestalten. Verbinde dich mit der Energie des Mondes >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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