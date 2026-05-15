Neumondphase: Mondkraft heute 15. Mai 2026 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Neumondphase sorgt durch Herrscherplanet Venus für Harmonie und eine gestärkte Liebe. Positive kosmische Einflüsse schenken neue Kraft. Arbeiten wir bewusst auf unsere Ziele hin! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Zwillingen – Mond Konjunktion Venus – Sonne Sextil Saturn – Neumondphase zum Neumond im Stier.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Alle Sachen haben nur den Wert, den man ihnen gibt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Neumondphase

Wir treten heute in die Neumondphase zum Neumond im Stier ein, der morgen am 16. Mai 2026 bereits den ganzen Tag spürbar sein wird, aber erst in der Nacht seinen ganzen Einfluss geltend macht. Der Mond im Stier sorgt vor dem intensiven Neumond für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst.

Wir neigen aber auch zu mehr geselligen oder gesellschaftlichen Kontakten, denn das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine große Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diese Neumondphase, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

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Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Stier schenkt in dieser Neumondphase positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Neumondphase

Ein Sextil zwischen der Sonne Neptun schenkt die nötige Inspiration für den bevorstehenden Neumond. Wir können unter diesem Aspekt, der ab Mittag wirken wird, neue Pläne entwickeln, da wir über genügend schöpferische Energie verfügen. Hören wir dabei auf unsere innere Stimme, die uns instinktiv auf den richtigen Weg führt.

Dieser Aspekt stellt auch die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken aber auch starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Hören wir bei allen wichtigen Entscheidungen auf unser Bauchgefühl!

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Mondkraft heute mit Neptun in Fische

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Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Rizinusöl kennen die meisten Menschen lediglich als Abführmittel. Doch bislang nur in Insider-Kreisen bekannt ist die Tatsache, dass mit Hilfe von Rizinusöl bereits ein ganzes Dutzend Krankheiten geheilt wurden. Rizinus-Öl ist ein einzigartiges Öl für vielseitige Anwendungen und ein wahres Schönheits-Elixier.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Flor Essence ist eine Kräutermischung, die auf dem uralten Wissen der Ojibwa-Indianer Kanadas beruht und aus einer Kombination von acht Kräutern besteht, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind.

Asthma, Allergien, Bluthochdruck, Depressionen, sogar Krebs und viele andere Krankheiten, all das soll Flor Essence, der Indianertee, heilen bzw. lindern können. Die indianische Powermedizin stärkt zudem auf natürliche Weise die Immunkraft.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Magie des Lebens besteht darin, einfach nur zu sein. Wir müssen nicht immer etwas tun, denn wenn wir ständig durchs Leben hetzen, blockieren wir unsere allgegenwärtige und verfügbare Kraft, die wir für das aufheben sollten, was wirklich wichtig ist!

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Überwinde jegliche Angstgefühle vor einer ungewissen Zukunft und verwandle die Unzufriedenheit deines Lebens einfach in Glück. Du hast es dir verdient!

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen besonders rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

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Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Neumondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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