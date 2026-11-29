Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen am Tag der Sonne schenkt neue Lebensenergie. Optimismus und Zuversicht bestimmen diesen 1. Advent. Die Verbindung von Uranus und Pluto bringt einen Wandel mit sich. Vertrauen wir den kosmischen Kräften! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Schützen – Uranus Trigon Pluto – Tag der Sonne.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Nutzen wir diesen Sonntag, um Bilanz zu ziehen und uns mal vor Augen zu halten, was wir bis zum Jahresende noch an alten Mustern loslassen wollen und was nicht mehr in unser Leben passt.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen am Tag der Sonne
Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zu Freude und Lebendigkeit an.
Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach nur die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.
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Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!
Die Mondkraft heute macht uns durch den zunehmenden Mond im Löwen selbstbewusster und wir können auftretende Schwierigkeiten leichter überwinden. Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen.
Wir sind optimistisch und zukunftsorientiert, ohne dass wir dabei den Sinn für die Realität aus den Augen verlieren. Positive Energie, Lebensfreude, Freiheit, Selbstbewusstsein und neue Wege – nehmen wir diese Schlagworte vom Mond im Löwen heute mit in den Tag!
Nehmen wir die Kraft und Lebendigkeit des dynamischen Löwe-Mondes dankbar an!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen am Tag der Sonne
Die besondere Verbindung von Uranus und Pluto bringt ab Mittag große schöpferische Energien mit sich, die wir nachdrücklich und dynamisch einsetzen können, um ein großes Ziel zu erreichen, Neuerungen durchzuführen oder um veränderte Lebensbedingungen zu schaffen. Der Geist ist offen für alles Neue, lebhaft, erfinderisch und selbstbewusst.
Das Trigon von Uranus und Pluto schenkt konstruktive Erneuerung, die einen Wandel mit mehr Tiefe verbindet. Außerdem wird Offenheit für komplexe Wahrheiten gefördert und Veränderungen werden ermöglicht. Unter diesem Aspekt zeichnen wir uns durch Entschlossenheit und sehr explosives, spontanes Handeln aus. Tauchen allerdings Schwierigkeiten auf, sollten wir nicht rücksichtslos handeln.
Finden wir neue Wege, die eigene Wahrheit zu leben!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
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Tierkreiszeichen Löwe
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Herz
Organsystem: Sinnesorgane
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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