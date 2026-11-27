Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit dem sensiblen Mond im Krebs in die Tiefen der Seele. Merkur verleitet zu Unwahrheiten und Fehlinterpretationen. Die innovative Verbindung von Mars und Neptun löst alle Spannungsaspekte wieder auf und schenkt neue Kraft. Besinnen wir uns auf unseren inneren Reichtum! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Opposition Merkur – Mars Trigon Neptun.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Seien wir nicht zu sehr empfindlich, denn das schafft keine Freunde!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs am Portaltag
Da uns der sensible Mond im Krebs durch den Portaltag in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was durch die gestrigen negativen Einflüsse in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.
Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen. Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können.
Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen.
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Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!
Merkur, der normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, durchzieht diesen Portaltag den ganzen Vormittag allerdings mit negativen Energien, da er in Opposition zum Mond im Krebs steht, was vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.
Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen durch den schwierigen Merkureinfluss gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.
Bewahren wir unsere Seelenruhe!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Portaltag
Erst gegen Mittag beruhigt sich die aufgewühlte Stimmung, denn dann können wir von den harmonischen Einflüssen von Mars und Neptun profitieren, die sich zu einem Trigon verbinden und dadurch ihre gegensätzlichen Kräfte vereinen. Die aktiven Energien von Mars sind dabei nach außen gerichtet und lassen uns tatkräftig handeln. Neptun hingegen herrscht über die inneren, unbewussten geistigen Kräfte.
Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern.
Nutzen wir die positiven Mond-Einflüsse am Portaltag, um alle Hindernisse zu überwinden!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Portaltag
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Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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