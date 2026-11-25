Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen bringt gegensätzliche Planetenverbindungen mit sich. Sonne und Uranus sorgen für unberechenbare Handlungen und werfen alles über den Haufen. Sonne und Pluto führen zu neuer Kraft, um alles durchzustehen. Muten wir uns heute nicht zu viel zu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Sonne Quadrat Uranus – Sonne Sextil Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir jedes Gefühl und jede Stimmung zu. Die Abwechslung tut gut!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Nach dem mystischen Vollmond zeigt der Mond in den Zwillingen heute seine zwei Gesichter. Gegensätzliche Planetenverbindungen mit der Sonne im Schützen bringen unterschiedliche Einwirkungen auf unseren Alltag mit sich.

Sonne und Uranus verlangen durch eine Quadratstellung unsere besondere Achtsamkeit, da es in allen Lebensbereichen zu Spannungen kommen kann. Unter diesem negativen Aspekt kann es durchaus vorkommen, dass wir alle unsere Pläne über den Haufen werfen und alles zunichte machen, was wir uns bereits mühevoll aufgebaut haben. In unseren Partnerschaften kann das unberechenbare Verhalten, das dem Sonne Uranus Quadrat zuzuschreiben ist, sogar zu Trennungen führen.

Die rebellische Natur des Uranus kommt bei diesem Quadrat zur Sonne verstärkt zum Vorschein und wir verweigern dabei alles, was von uns erwartet wird. Wenn wir uns von diesem negativen Einfluss leiten lassen, müssen wir mit vielen Konfrontationen und Hindernissen rechnen. Wir werden auch unberechenbare Menschen oder Umstände treffen, die Stress in unser Leben bringen.

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Dieses Sonne-Uranus-Quadrat stellt zudem den Abschied vom Gewohnten in den Raum und wir spüren eine innere Unruhe, die sich durch Reizbarkeit oder Nervosität bemerkbar macht. Rechnen wir also damit, dass nichts so läuft, wie wir es für uns vorgesehen haben. Plötzliche Änderungen stehen im Vordergrund, die uns regelrecht aus der Bahn werfen können.

Wir besitzen zwar viel Einfallsreichtum, jedoch fehlt uns für die Umsetzung unserer Ideen die nötige Durchsetzungskraft, so dass vieles, was wir uns vorgenommen haben, im Sand verlaufen wird. Allgemein gesehen löst der Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus massive Widerstände gegen alles und jeden aus.

Sorgen wir für innere Ruhe, um der Unberechenbarkeit keinen Raum zu geben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Unterstützung erhalten wir am Nachmittag durch ein Sextil zwischen der Sonne und Pluto, die uns für alle Vorhaben mit der nötigen Willenskraft und einem gestärkten Durchsetzungsvermögen versorgen. Bei dieser Konstellation trifft die Willens-und Schöpferkraft der Sonne auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto, so dass sich die negativen Einflüsse von Sonne und Uranus weitgehendst auflösen werden.

Aufgrund unseres starken Willens sind wir nämlich fähig, neue Kraft zu schöpfen, damit es uns gelingt, Situationen durchzustehen, bei denen andere längst kapitulieren würden. Selbst wenn unsere Energiereserven aufgebraucht sind, erhalten wir durch das stärkende Sextil zwischen Sonne und Pluto Zugang zu höheren Sphären, die uns neue Kräfte tanken lassen.

Lösen wir uns von allen Macht- und Ohnmachtsthemen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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