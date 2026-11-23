Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier in die Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen und lässt spüren, dass ein Wandel unumgänglich ist. Ein negativ wirkender Pluto-Einfluss löst innere Spannungen und emotionale Belastungen aus. Verbannen wir alle sorgenvollen Gedanken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Quadrat Pluto – Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Fragen wir uns, was in unserem Leben wichtig, wesentlich und wertvoll ist. Setzen wir uns dafür mit aller Kraft ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier in die Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen, der morgen ab 16.00 Uhr seine ganze Kraft spüren lässt, wobei uns dieser Vollmond jedoch besondere Energien zur Verfügung stellen wird. Allerdings haben wir es durch die Mondkraft heute mit einer eher unruhigen Vollmondphase zu tun, die darauf hinweist, dass beim morgigen Vollmond nicht alles umgesetzt werden kann, was wir uns vorgenommen haben.

Bereits heute können wir damit beginnen, alle alten Strukturen, Menschen, die uns Kraft kosten und Verbindungen die unsere Energie schwächen, aufzulösen. Für unseren weiteren Weg brauchen wir die Freiheit, das heißt frei zu sein von allem Belastenden und allem, was sich in unserem Leben wie ein Kampf anfühlt.

Generell sind wir aber in dieser Vollmondphase eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Wir erleben auch eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann. Wir sind nun aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem diejenigen Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben.

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Alle Entscheidungen, die wir nun unter den schwierigen Einflüssen treffen, haben Folgen für unser weiteres Leben, was jedoch ein hohes Maß an Reife und Verantwortung verlangt, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

Unsere Ideen für eine bessere Zukunft nehmen in der Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen dennoch immer mehr Form an, alles wird bereits konkreter und sichtbarer. Die kosmischen Energien dieser Mondphase können somit alles in eine positive Richtung lenken, wenn es uns gelingt loszulassen, was auf einem neuen Weg störend ist.

Horchen wir tief in uns hinein, damit wir erkennen, was wir noch der Transformation und Heilung übergeben müssen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Vollmondphase

Pluto wird durch ein Quadrat zum Mond im Stier in dieser Vollmondphase immer wieder Spannungen auslösen, die unsere Gefühlswelt und ebenso unsere persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Die Intensität der Gefühle kann sich durch den Pluto-Einfluss sogar in einem Maße steigern, dass sich dadurch in den betroffenen Lebensbereichen starke Auswirkungen zeigen.

Während man sich äußerlich nichts anmerken lässt, können im Inneren gewaltige Kräfte brodeln, die plötzlich und mit intensiver Wirkung zum Ausbruch kommen. Die aufwühlenden Energien von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte.

Pluto kann sogar einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbeiführen. Achten wir deshalb heute gut darauf, was um uns herum geschieht. Erst gegen Abend glätten sich die Wogen wieder und die aufgewühlten Emotionen, die sich durch den negativen Pluto-Einfluss aufgebaut haben, beruhigen sich.

Versuchen wir die Regenerationskräfte von Pluto zu unseren Gunsten zu nutzen!

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. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind. Schwarzkümmelöl-Kapseln >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen. Weise deinem Darm den rechten Weg! Vegane RMS Tropfen >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute In der Vollmondphase können Rituale und Zeremonien durchgeführt werden, die uns helfen, alte Muster loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das fällt nicht immer leicht, aber wir können uns dadurch auf unvorhergesehene Überraschungen oder Schicksalsschläge vorbereiten, sodass wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen.

. Das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein. So gelingt das Loslassen festgefahrener Muster, die Entfaltung der Beziehungsfähigkeit und der eigenen Empathie! Innere Reisen der Heilung >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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