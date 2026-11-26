Die Mondkraft heute sorgt durch den Mond im Krebs für einen sanften, aber auch emotional aufwühlenden Tag. Mars in der Jungfrau steigert die Produktivität und verstärkt den Wunsch nach Effizienz und Perfektionismus. Nehmen wir alles genau unter die Lupe und analysieren Situationen mit einem klaren Kopf! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mars in der Jungfrau.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Die Stimmung ist jetzt sehr emotional. Vernunft ist deshalb ein gutes Werkzeug, wenn uns die Gefühle zu überwältigen drohen.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs
Die Mondkraft heute hilft uns, angestaute Spannungen weitgehend abzubauen, denn wenn der Mond im Tierkreiszeichen Krebs steht wird die Entfaltung der angenehmen Seiten des Lebens unterstützt. Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Verlässlichkeit, Heimat und Geborgenheit sehr ausgeprägt.
Allerdings fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative. Der Mond im Krebs bietet eine gute Gelegenheit, sich zu entspannen, um neue Seelenkraft zu entwickeln.
Der sensible Krebs drängt uns zudem nach persönlicher Nähe. Vielleicht brauchen wir auch jemanden, der uns über Stress im Beruf oder übergriffige Mitmenschen hinwegtröstet. Ärger könnte sich jetzt nämlich ziemlich rasch auf den Magen schlagen!
.
Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!
Meiden wir jedoch alle Menschen und Situationen, wo Ärger und Konflikte vorprogrammiert sind. Wir sind bei dieser Mondstellung nicht gerade nervenstark und sollten daher versuchen, uns nicht wegen jeder Kleinigkeit aufzuregen!
Diese fast magische Mondkraft entzündet in unseren Herzen aber auch das Licht der Liebe und des Friedens. Wir verspüren ein gefühlvolle Atmosphäre, in der wir von viel Verständnis für andere getragen sind.
Es kann jedoch trotz der starken Sehnsucht nach Harmonie und Liebe auch die Empfindsamkeit steigen, die dem Einfluss des Mond im Krebs zuzuschreiben ist. Es wird vielen von uns dann nicht gelingen, das innere Gleichgewicht zu wahren.
Bewahren wir uns die Seelenkraft und gehen Konflikten aus dem Weg!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in der Jungfrau
Energieplanet Mars wechselt bis 21. Februar 2027 vom stürmischen und überheblichen Löwen in die vernunftbetonte Jungfrau. Die energetische Kraft, die von Mars in der Jungfrau ausgeht, führt in eine Zeit, wo die Energien von Mars sich durch das gewissenhafte Tierkreiszeichen Jungfrau mehr in Vernunft und Logik zeigen. Mit Mars in der Jungfrau wird somit alles, was wir sowohl beruflich als auch privat vorantreiben wollen, eher zum Erfolg führen, als es mit dem Mars im Löwen der Fall war.
Wir gehen meist mit Überlegung ans Werk und sind auch bereit, mehr als sonst zu leisten. Unsere Aufmerksamkeit und Energie richtet sich durch Mars in der Jungfrau auf das Vernünftige und Nützliche. Gesundheit und Ernährung sowie auch die Vorsorge stehen auf dem Programm. Mehr als in anderen Zeiten lieben wir es, alles zu optimieren, zu organisieren und zu analysieren. Allerdings kann es jedoch auch schnell einmal zu „Besserwisserei“ kommen.
Mars in der Jungfrau ist allgemein gesehen eher vorsichtig und zurückhaltend. Das Tierkreiszeichen Jungfrau ist zudem das Zeichen der Heilung, so dass wir es, bestärkt durch den Marseinfluss, mit der Polarität von Gesundheit und Krankheit zu tun bekommen. Mit Mars treten diese Themen in den Vordergrund und wir erhalten starke Impulse, um uns intensiv damit zu beschäftigen.
Denken wir reiflich über unsere Vorhaben nach, dann können wir unseren Tatendrang in geregelte Bahnen lenken.
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:
https://t.me/alpenschau_aktuell
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.