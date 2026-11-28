Die Mondkraft heute hat während der Mondpause zum Mond im Löwen positive Uranuseinflüsse im Gepäck, die es zu nutzen gilt. Venus und Jupiter schenken Wachstum und verleihen der Liebe Flügel. Freuen wir uns auf die dynamischen Energien! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 12.20 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Schützen – Mond Sextil Uranus – Venus Sextil Jupiter – Mondpause zum Mond im Löwen.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Gut möglich, dass der eine oder andere während der Mondpause ein wenig mürrisch oder ungemütlich ist. Lassen wir uns davon nicht weiter beeindrucken!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Löwen
Während der Mondpause zum Mond im Löwen, die um 6.20 Uhr begonnen hat und bis 12.20 Uhr anhalten wird, begleitet uns ein sehr harmonischer Einfluss. Ein Sextil zwischen dem Mond und Uranus greift uns bis zum Zeichenwechsel unter die Arme und verleiht uns große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb trotz der Mondpause alles erledigen, was anfällt.
Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns zudem dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.
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Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!
Während der Mondpause dürfen wir uns zudem über eine der glücklichsten und harmonischsten Aspekte freuen, denn Venus und Jupiter vereinen sich in einem Sextil, welches uns auch den restlichen Tag begleiten wird. Dieser Aspekt bringt eine Energie von Leichtigkeit, Optimismus und Fülle mit sich. Er fördert das Bedürfnis nach Verbindung und das Erleben von Freude.
Venus (Liebe) und Jupiter (Expansion) sorgen trotz der Mondpause für Herzlichkeit und Charme. Es ist somit eine hervorragende Zeit für soziale Kontakte, Romantik und das Knüpfen neuer Freundschaften. Bestehende Bindungen erfahren oft eine Phase der Übereinstimmung und des gegenseitigen Wohlwollens.
Da beide Planeten mit Werten und Wachstum assoziiert werden, gilt dieser Aspekt als förderlich für finanzielle Angelegenheiten und kleine „Glückstreffer“. Es herrscht außerdem eine Atmosphäre der Großzügigkeit.
Lassen wir uns keinen der kleinen Glücksmomente entgehen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
Wir werden nach der Mondpause durch den deutlich spürbaren Energiewechsel, den der Mond im Löwen auslöst, in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt. Allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufputschende Wirkung, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.
Der Mond im Löwen lädt uns dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale zu leben. In erster Linie profitieren wir aber von einem verstärkten Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz die kommenden zwei Tage in allen Belangen unter Beweis gestellt werden.
Versuchen wir, die dynamische Mondkraft zielführend zu nutzen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
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Tierkreiszeichen Löwe
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Herz
Organsystem: Sinnesorgane
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