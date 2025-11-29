Mondkraft heute 29. November 2025 – Fische-Mond – Merkur direktläufig

Die Mondkraft heute mit dem Fische-Mond bringt durch Zeichenherrscher Neptun Verborgenes an die Oberfläche. Glücksplanet Jupiter schenkt Wachstum und Reichtum auf allen Ebenen. Merkur beendet seine Rückläufigkeit und wird wieder direktläufig. Nutzen wir die Möglichkeit, um Korrekturen vorzunehmen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Halbmond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Mond Trigon Jupiter – Merkur direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten und genießen im Anschluss unsere Mußestunden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen und Zeichenherrscher Neptun

Bei der Mondkraft heute übernimmt Neptun, der Herrscherplanet des Fische-Zeichens, die Regie. Er bringt durch seine Verbindung zum Mond in den Fischen unsere übersinnlichen Fähigkeiten zum Vorschein und ermöglicht den Zugang zu unserem Unterbewusstsein.

Unser intuitives Gespür lässt uns zudem günstige Möglichkeiten erahnen, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun bringt aber auch Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen. Fühlen wir uns zudem in andere ein, denn das ermöglicht Begegnungen auf einer sehr innigen Ebene.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Glücksplanet Jupiter schüttet am Vormittag sein Füllhorn über uns aus, da er sich mit dem Fische-Mond zu einem förderlichen Trigon verbindet. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb in erster Linie für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur direktläufig

Nachdem gestern bereits Karmaplanet Saturn seine Rückläufigkeit beendet hat, läuft heute ab 18.45 Uhr auch der rückläufige Merkur wieder vorwärts, weshalb die Verständigungsschwierigkeiten, die er ausgelöst hat, beendet sind. Merkur direktläufig erlaubt es uns, von jetzt ab klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen. Es können erneut Verträge unbedenklich unterzeichnet oder größere Kaufvorhaben realisiert werden.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Nutzen wir die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur direktläufig wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln. Die kommende Zeit eignet sich nun für klärende Gespräche, vor allem dann, wenn Merkur in seiner Rückläufigkeit für größere Konflikte gesorgt hat.

Auch mit der Umsetzung von umfangreichen Vorhaben werden wir jetzt wieder tatkräftig unterstützt, wobei wir trotz der verhaltenen Mondenergien bereits heute damit beginnen sollten. Überlegen wir jedoch auch, was uns der rückläufige Merkur gelehrt hat und wo es noch Korrekturen bedarf – insbesondere in geschäftlicher oder finanzieller Hinsicht.

Machen wir uns die Gedanken, Ideen und Absichten zunutze, die von Merkur direktläufig ausgelöst werden!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

. Der neue Rauhnacht-Kalender ist da! Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte. Altes abschließen, sich öffnen, Herzensziele entdecken oder inneren Frieden finden – mit diesen Mischungen wird jede Nacht zu einem kleinen Ritual! Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen. Bio-Grapefruitkern-Extrakt >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit. Heilen mit der Kraft der Seele >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn wir uns so akzeptieren, wie wir nun einmal sind, kann uns auch unser Umfeld annehmen und entsprechend schätzen – als den ausgeglichenen und glücklichen Menschen, der wir in Wahrheit sind.

. Was ist meine Berufung? Wie kann ich das verwirklichen, was ich schon lange in mir erahne? Finde Mut und Lust, den eigenen Weg zu gehen. Folge dem Ruf deiner Seele >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein. Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.