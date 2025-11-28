Mondkraft heute 28. November 2025 – Halbmond Fische – Saturn direktläufig

Der Halbmond in den Fischen bringt Störungen in allen Lebensbereichen mit sich. Karmaplanet Saturn wird direktläufig und lässt neue Lösungen finden. Greifen wir verpasste Chancen wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Halbmond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Saturn direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Träumen wir ruhig in den Tag hinein, ohne jedoch dabei die Realität aus den Augen zu verlieren.

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in den Fischen

Vom frühen Morgen an müssen wir uns heute mit den negative Energien vom Halbmond auseinandersetzen. Dieser hat sowohl Auswirkungen auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen. Es kann deshalb zu Konflikten und Missverständnissen kommen, die zu einem handfesten Streit ausarten werden, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Probleme können sich durch den Halbmond in den Fischen in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein. Es besteht zudem eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung etwas überzogen ist. Wir befinden uns auch in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für bestimmte Vorhaben erschweren wird.

Viele von uns werden sich körperlich angeschlagen fühlen, denn der Halbmond kann – wie eingangs bereits erwähnt – gesundheitliche Störungen auslösen. Aber auch wie immer beim Halbmond müssen wir mit Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen rechnen.

Die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Saturn direktläufig

Karmaplanet Saturn beendet heute seine Rückläufigkeit, die am 13. Juli 2025 begonnen hat, und wird wieder direktläufig. Während uns die Rückläufigkeit von Saturn mit unseren Ängsten, Schuldgefühlen und Grenzen konfrontiert hat, können wir nun die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um wieder klar und gefestigt für viele verworrene Situationen Lösungen zu finden, wobei allerdings auch Trennungen nötig sein werden, die der rückläufige Saturn bereits angestoßen hat.

Durch den direktläufigen Saturn können wir wieder konkreter planen, Strukturen entwickeln und alle Verantwortlichkeiten regeln. Wir haben aber auch noch einmal die Gelegenheit, begangene Fehler wieder gut zu machen oder ausgelassene Chancen erneut aufzugreifen.

Der direktläufige Saturn hilft uns auch bei der Umsetzung alltäglicher Pflichten und der Durchsetzung eigener Projekte, außerdem stärkt er das Gefühl der Eigenverantwortung. Niemand wird sich nun verstecken können und sagen, er hätte nichts damit zu tun. Wenn die Direktläufigkeit heute wieder einsetzt, sollten wir zudem mit unseren karmischen Themen ein großes Stück weiter gekommen sein.

Wir können uns nun auf die nächste Phase vorbereiten, die durchaus positiv sein wird. Vorausgesetzt, wir bemühen uns auch weiterhin, mit Karmaplanet Saturn zusammen zu arbeiten und stellen uns allen noch nicht verarbeiteten Themen. Die Saturn-Lektionen sind zwar häufig unangenehm, können aber auch positiv verstärken.

Wir werden den direktläufigen Saturn als unschätzbaren Helfer erleben, der uns unseren Lebenszielen näher bringt und dabei hilft, diese dauerhaft zu festigen.

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond in Fische

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

. Der neue Rauhnacht-Kalender ist da! Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte. Altes abschließen, sich öffnen, Herzensziele entdecken oder inneren Frieden finden – mit diesen Mischungen wird jede Nacht zu einem kleinen Ritual! Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Methylenblau ist lange in Vergessenheit geraten, dabei hat es wundervolle Eigenschaften, die wir nutzen sollten. Unterstütze deine Zellerneuerung und Entgiftung im Körper, heile Verletzungen schneller und schütze aktiv deine Nervenzellen im Gehirn. Methylenblau steigert die Gehirnfunktion, verbessert dein Gedächtnis und erhöht deine Kreativität. Methylenblau hat auch antiseptische Eigenschaften und kann das Fortschreiten von Alzheimer stoppen. Entdecke das Geheimnis von Methylenblau, das seit Generationen Menschen in seinen Bann zieht. Alles was du über Methylenblau wissen musst >>> Methlyenblau – Hier erhältlich >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Kombination von Wasserstoffgas, Wasserstoffwasser, Sauerstoff und Kohlendioxid läutet ein neues medizinisches Zeitalter ein, in dem das Unmögliche möglich wird. Die Wasserstoff-Medizin ist revolutionär und hat das Potenzial, Leben zu retten, Leiden zu lindern und durch ihre Anti-Aging-Wirkung den Menschen wieder jung und schön zu machen. Die heilende Kraft der Wasserstoff-Medizin >>>

Wasserstoff Booster >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

. Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden. Energie fließt immer – Heilung geschieht immer! Starseeds-Healing >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein. Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.