Mondkraft heute 27. November 2025 – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause zum Mond in Fische bringt eine verhängnisvolle Verbindung zu Energieplanet Mars mit sich. Venus und Saturn beeinflussen das Liebesleben und bringen vergrabene Gefühle zum Vorschein. Zeigen wir Fingerspitzengefühl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.25 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Venus Trigon Saturn – Mond Quadrat Mars – Mondpause zum Mond in den Fischen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sollten uns nach Möglichkeit heute einfach treiben lassen und nur das tun, wonach uns der Sinn steht!

Mondkalender und Mondkraft heute – Wassermann-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause, die gegen Mittag beginnt, bringt Einflüsse mit sich, die für Probleme und Missverständnisse in allen Bereichen sorgen können. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation, um etwas vorwärtszubringen und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint plötzlich zu stagnieren.

Wir wollen jedoch durch die Wassermann-Energie immer Gutes tun, so dass es uns ein Anliegen ist, dass wir nicht zu sehr in Konflikte verwickelt werden. Was wir dazu beitragen können, dass Situationen nicht eskalieren, sollten wir ohne Zögern auch tun!

Wir können allerdings, wenn wir uns schon mit gewissen Widrigkeiten abfinden müssen, auch gravierende Veränderungen in unserem Leben zulassen und uns zudem von allem befreien, was nicht mehr stimmig ist und auch nicht mehr zu uns passt. Das kann sowohl berufliche Belange, alte Verletzungen und sogar unsere Beziehungen betreffen.

Die explosiven Energien von Mars sorgen während der gesamten Mondpause durch eine Quadratstellung zum Mond in der Waage für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Irgendwie scheinen wir den ganzen Tag wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellischen Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Mondpause

Wir können allerdings während der Mondpause von einer trigonalen Verbindung von Venus und Saturn profitieren. Diese Konstellation hebt unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstbeherrschung und unsere Selbstdisziplin, so dass wir sachlich, realistisch und taktvoll reagieren werden, falls klärende Gespräche in der Beziehung anstehen. Neben der Liebesenergie, die verstärkt wird, bringt Venus bei dieser Verbindung auch Klarheit in unsere Beziehungen und führt zur Erkenntnis, was sich in unserem Beziehungsbereich in letzter Zeit unbemerkt verändert hat.

Alt bewährte Liebesverbindungen können unter diesem Einfluss wieder aufgefrischt werden. Das kann zwischen bereits bestehenden Verbindungen der Fall sein, aber auch zwischen solchen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben – Ganz nach dem Motto: Alte Liebe rostet nicht.

Durch den Saturneinfluss spielen jedoch Vernunft, Zuverlässigkeit, Zurückhaltung und Realitätssinn eine wichtige Rolle, was für eine bestehende Beziehung durchaus von Vorteil sein kann. Wir werden zudem auf spezielle Begegnungen hingewiesen, die unser Leben verändert haben.

Öffnen wir uns Herz, dann können wir die Liebe mit ganz anderen Augen sehen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

