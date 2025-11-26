„Ich hab ja nichts zu verbergen.“ — „Man kann ja nichts machen.“

Resignation hat sich breitgemacht angesichts der scheinbaren Übermacht der Big-Tech-Konzerne, die im Verbund mit den Überwachungsstaaten ein fast undurchdringliches Netz der allgegenwärtigen Observation geschaffen haben.

Das Konstrukt wirkt, als sei es im Sinne der Überwacher geradezu perfekt. Nichts scheint ihnen noch zu entgehen. Die Menschen wurden über knapp zwei Jahrzehnte dahingehend konditioniert, die als Smartphone bezeichnete Taschenwanze überallhin mitzunehmen.

Bezahlt wird vermehrt digital, und Fingerabdruck und Gesichtsscan werden immer häufiger als Mittel der Verifizierung genutzt. Doch die gefühlte Ausweglosigkeit ist illusionär, denn Alternativen sind reichlich vorhanden.

Niemand ist gezwungen, sich der Totalobservation durch Big-Tech-Konzerne und Überwachungsstaat auszusetzen!

.

Keine Lust mehr auf den »großen Bruder«? Wer heute ein Smartphone wählt, sieht sich oft gezwungen, zwischen unzureichendem Datenschutz und umfassender Überwachung zu entscheiden: iOS oder Android. Die Dominanz dieser Systeme macht fast jede Alternative kompliziert.

Den digitalen Schweinehund besiegen

Interview mit Nicolas Riedl – Die Alpenschau bedankt sich!

Das Leben der Menschen in der sogenannten zivilisierten Welt hat sich seit etwa 25 Jahren grundlegend gewandelt.

Die meisten kommunizieren über E-Mail, WhatsApp, sind in sozialen Medien aktiv, stellen der Öffentlichkeit ihre privatesten Daten zur Verfügung, machen sich damit selbst gläsern und halten das für normal, sie bezahlen mit PayPal und kaufen bei Amazon und ebay ein.

Viele können ohne Handy gar nicht mehr leben. Zudem gehen sie bereitwillig das Risiko ein, mit einem Laternenpfahl zu kollidieren. Manchmal muss man jedoch nicht einmal vom Sofa hochkommen, um etwas zu verändern.

Manche Veränderungen sind in ihrer Umsetzbarkeit so niedrigschwellig, dass sie sich mit wenigem Tippen auf dem Smartphone durchführen lassen wie etwa, den Mailanbieter zu wechseln oder nur sichereren Messengern zu verwenden.

Was natürlich nicht bedeuten soll, dass es erstrebenswert oder zielführend wäre, in der Komfortzone zu verweilen. Diese Beispiele veranschaulichen lediglich, dass es sich um einen Mythos handelt.

Viele Menschen gehen davon aus, es stelle eine schwere und vor allem komplizierte Herkulesaufgabe dar, sich gegen die Übergriffe der Digitalkonzerne zu wappnen.

Alternativen sind jedoch greifbarer und leichter verstehbarer, als man allgemein annehmen möchte. Am Ende ist es der Wille und auch eine Frage der Selbstachtung, nicht länger bereit zu sein, sich von den Datenkragen aussaugen, manipulieren und steuern zu lassen.

Über die digitale Revolution, welche Auswirkungen sie auf die Menschen hat und welche Möglichkeiten es gibt, der digitalen Geiselnahme zu entkommen, erfährst du in folgendem Interview mit Nicolas Riedl.

.

