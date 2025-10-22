Mondkraft heute 22. Oktober 2025 – Skorpion-Mond – Neptun in den Fischen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion geht in die Tiefe unserer Emotionen. Mit Neptun in den Fischen werden wir dazu aufgefordert, Altes loszulassen und Gewohnheiten zu hinterfragen. Stärken wir den Zugang zu unserer inneren Stimme! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Neptun in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Üben wir nicht zu viel Druck auf uns selbst und auf andere aus. Gelassenheit ist heute die Devise!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Wir sollten den kraftvollen Einfluss vom Mond im Skorpion keinesfalls unterschätzen. Durch den Mond im Tierkreiszeichen Skorpion sind wir bisweilen sogar melancholisch gestimmt, denn Pluto, der Herrscherplanet des Skorpion, ruft auch die Tiefgründigkeit auf den Plan.

Dies äußert sich allerdings nicht immer in positiven Reaktionen. Wir müssen vermehrt mit gänzlich unerwarteten Vorfällen oder zum Teil sehr heftigen Reaktionen rechnen. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen.

Der tiefgründige Mond im Skorpion löst auch wie immer starke Emotionen aus. Zum einen ruft er Leidenschaft und Sinnlichkeit hervor, aber andererseits können Streit- und Rachsucht unsere gesamten Beziehungen belasten.

.

.

Es besteht eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen, die der gestrige Neumond im Skorpion aufgeworfen hat, nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Achten wir jedoch auf unsere seelische Stimmungslage, denn wir fühlen uns beim Mond im Skorpion in eine emotionale Unruhe versetzt, die es erschwert, die Mondenergien konstruktiv einzusetzen.

Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion zur Selbstreflexion!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun in den Fischen

Neptun wechselt heute um 11.54 Uhr aus dem Widder noch einmal in sein Heimatzeichen Fische zurück, wo er bereits 14 Jahre verbracht hat. Am 26. Januar 2026 wandert er dann endgültig in den Widder, wo er über 13 Jahre verweilen wird. Steht Neptun in seinem eigenen Zeichen, den sensiblen Fischen, intensiviert sich die Beschäftigung mit Träumen, Spiritualität und tiefen Emotionen, die heute vom Skorpion-Mond noch verstärkt werden.

Die subtilen Einflüsse von Neptun in den Fischen auf der Gefühlsebene können wir in jenen Dingen sehen, die Erlösung, Frieden, Vollendung und Befreiung vom Leiden zu verheißen scheinen. Neptun reflektiert unsere Sehnsucht, mit einem größeren Ganzen zu verschmelzen und das schmerzhafte Gefühl der Isolation zu verlieren, das mit jeder Reise des Individuums in der Inkarnation verbunden ist.

Es lohnt sich nun, noch einmal besonders auf unsere Träume zu achten, Emotionen Raum zu geben und den Austausch mit Gleichgesinnten zu suchen. Neptun in den Fischen fördert kreative Projekte, ermutigt zu sozialem Engagement und schickt durch Träume Zeichen, die für das eigene Leben von Bedeutung sein können.

Wir können nun Unterstützung dabei bekommen, zu erkennen, was wirklich zählt. Unsere übersinnlichen Fähigkeiten kommen zum Vorschein und ermöglichen den Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Durch unser intuitives Gespür erahnen wir zudem günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf die wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Allerdings fehlt uns durch Neptun in den Fischen das Durchsetzungsvermögen, um Visionen wahr werden zu lassen.

Neptun in den Fischen fordert uns aber auch dazu auf, mehr Mitgefühl und Verständnis zu zeigen. Ausserdem stärkt er das Bedürfnis zur Hilfsbereitschaft, so dass wir uns den Menschen mehr zuwenden sollten, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Zudem hilft uns der Fische-Neptun dabei, die schmerzlichen Dinge der Vergangenheit zu verarbeiten.

Wenn uns im Schlaf noch einmal unsere dunkelsten Momente begegnen, so brauchen wir uns nicht zu fürchten. Sie verlieren nun endgültig die Macht über uns und nach dieser Phase der Heilung werden wir uns nicht nur leichter fühlen, wir sind dann auch wieder bereit dafür, neue Erfahrungen zu sammeln und neue Menschen in unser Leben zu lassen.

Achten wir darauf, dass Fantasie und Realität nicht miteinander verschwimmen, sonst besteht die Gefahr, sich in der eigenen Traumwelt zu verlieren!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Skorpion Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

