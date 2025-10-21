NEUMOND: Mondkraft heute 21. Oktober 2025 – Neumond in der Waage – Mondpause

Die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in der Waage bringt ganz besondere Energien mit sich. Nach der Mondpause zum Mond im Skorpion ändern sich auch die Neumondeinflüsse. Lassen wir alles hinter uns, was uns belastet! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 17.45 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: Neumond in der Waage zum Neumond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage/Pluto im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Das Einzige, was die Menschheit zu retten vermag, ist Zusammenarbeit und der Weg zur Zusammenarbeit nimmt im Herzen jedes Einzelnen seinen Anfang! – Bertrand Russel.

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in der Waage

Sonne und Mond verbinden sich heute am 21.10.2025 tagsüber zum Neumond in der Waage und helfen mit geballter Kraft, uns von allen Abhängigkeiten zu befreien. Mit der Neumond-Mondkraft heute beginnt ein neuer Mondzyklus und die Zeitqualität verändert sich. Dabei rücken besonders unsere Freundschaften, Beziehungen und Partnerschaften in den Fokus.

Wir sind danach bestrebt, in allen Bereichen einen harmonischen Ausgleich zu bewahren, wobei diese Neumond-Energie aber auch einige Wahrheiten ans Licht bringen wird. Schattenthemen treten zudem bei diesem Neumond deutlich hervor und es ist höchste Zeit sich ihnen zu stellen.

Jetzt ist ein guter Moment um zu verstehen, was nicht mehr stimmig ist. Lassen wir alles los, was uns nicht mehr weiterbringt, denn nur dann können wir die gewünschte Freiheit finden. Verbinden wir uns mit unserer Intuition und treffen aus der Seelenkraft heraus die richtigen Entscheidungen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Je nach Lage und Situation kann es mit dem Neumond in der Waage zu Brüchen, Neuausrichtungen oder auch Durchbrüchen kommen. Bei Verhandlungen und Diskussionen, sind wir jedoch gut beraten, die Worte achtsam zu wählen und nicht auf Provokationen einzugehen. Wichtig ist, dass wir authentisch bleiben, unseren Standpunkt klar darlegen aber auch gut zuhören.

Der Neumond erlaubt uns aber auch, uns wieder zu erinnern: Wer wir sind, worum es uns geht, woher wir unsere Sicherheit, Stabilität und Balance wirklich erhalten. Er lädt uns dazu ein, die Wahrheiten zu erkennen. Dazu müssen wir uns wieder nach innen wenden, uns mit dem Punkt in uns verbinden, der friedvoll und still ist.

Je ehrlicher wir jetzt mit uns sind, desto kraftvoller können wir uns in unser inneres Gleichgewicht ausrichten. Der Neumond in der Waage kann uns durchaus dabei unterstützen, unsere seelische Balance zu finden und durch Diplomatie zu stärken.

Es lohnt sich, spontan und offen auf alles zu reagieren und die Herausforderungen des Neumondes anzunehmen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Neumond im Skorpion

Nach einer kaum spürbaren Mondpause, die um 14.30 Uhr beginnt und um 17.45 Uhr mit dem Zeichenwechsel in den Skorpion endet, verändern sich auch die Neumond-Energien. Der Neumond im Skorpion ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich von schädlichen Gewohnheiten zu verabschieden, damit wir die Befreiung für einen Neuanfang erlangen können.

Wer den Prozess des Loslassens noch nicht ganz abschließen konnte, sollte die heutige Neumond-Nacht dafür nutzen, um auch noch die letzten Belastungen und Blockaden aufzulösen und den Weg frei zu machen, damit in diesem Zeitenwandel ein neuer Lebensabschnitt begonnen werden kann.

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es auch nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft dabei, in uns ganz und heil zu werden. Der Neumond in Skorpion führt uns in das innere der Seele und lässt uns auch tief in unsere Schatten eintauchen.

Gerade in der heutigen Zeit fällt es uns schwer, bei uns selbst zu bleiben, deshalb ist es auch nicht mehr so einfach, sich für die Tiefen der Seele zu öffnen, erst recht nicht für die Orte in uns, an welchen die Schatten wohnen. Die Neumond-Energien haben die Kraft, uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen obwohl diese uns nicht weiterbringen.

Der Neumond im Skorpion ist in Verbindung mit der Sonne im Skorpion ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen.

Der Neumond heute ist ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Taurin ist eine Aminosäure, die eine Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper erfüllt und vielfältige Wirkungen hat. Es wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und spielt eine Rolle bei der Energieproduktion, Osmoregulation und der Bildung von Gallensäuren. Taurin ist auch wichtig für die Herzfunktion, das Nervensystem und die Augen. Taurin-Kapseln >>>

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Adina Markowz, bekannt als die »Minimalismuse«, hat alles aussortiert, was nicht mehr zu ihrem Leben passte – und dabei volle Schränke und überfüllte Terminkalender gegen etwas viel Wertvolleres eingetauscht: Klarheit, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Ganz ohne Zwang, Druck oder Verzicht. In spielerischen, tiefgreifenden und leicht anwendbaren Übungen zeigt sie dir, wie du Minimalismus in verschiedenen Lebensbereichen für dich nutzen kannst. Erfüllter leben mit Minimalismus >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Auch wenn uns der Alltag auf die Nerven geht – eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

. Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit. Dein Weg zur inneren Freiheit >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.