Mondkraft heute 18. April 2026 – Mond im Stier am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute weckt mit dem Mond im Stier am Tag des Saturn das Bedürfnis nach Sicherheit und Ausgeglichenheit. Eine kraftvolle Verbindung von Merkur und Pluto vermittelt völlig neue Einsichten. Gehen wir den Dingen auf den Grund! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Stier – Merkur Sextil Pluto – Tag des Saturn.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Nutzen wir unsere Eloquenz, um alle Pläne in die Tat umzusetzen!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier am Tag des Saturn
Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.
Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Die Mondkraft heute lässt uns zudem durch den Mond im Stier die aufwühlenden Neumond-Einflüsse, die uns gestern zu schaffen machten, an Intensität verlieren und so können wir wieder etwas durchatmen und unsere Akkus aufladen. Das Gefühl der Sicherheit, dass wir durch den Einfluss des Stier-Mondes zu spüren bekommen, ist nun besonders wichtig für uns. Ausgeprägt ist auch unser Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, sowie unser Streben nach finanzieller und materieller Sicherheit.
Ausgeglichenheit und Beständigkeit werden heute durch den Mond im Stier besonders positiv beeinflusst. Endlich können wir unsere innere Balance wieder finden, falls uns diese in den letzten Tagen etwas im Stich gelassen hat. Am wohlsten fühlen wir uns allerdings, wenn unser Leben auf einer stabilen und sicheren Grundlage steht, weshalb wir durch den eher pragmatischen Mond im Stier darauf bedacht sind, soviel Geld wie möglich auf der hohen Kante zu haben.
Geduldig und zielstrebig können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier nun auch hochgesteckte Ziele verfolgen. Das grösste Geschenk, das uns die positive Sternen-Energie jedoch machen wird und das uns zum Erfolg führen kann, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen. Wir können die Mondkräfte ausserdem nutzen, um uns und unserem Körper etwas Gutes zu tun oder einfach nur die Ruhe genießen.
Manifestieren wir die positive Energie, die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier zur Verfügung stellt!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier am Tag des Saturn
Eine besonders positive Unterstützung erhalten wir ab Mittag durch ein harmonisches Sextil, das Merkur und Pluto zusammen bilden und uns die Möglichkeit schenkt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Egal mit was wir uns auch auseinandersetzen müssen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend.
Unter dem Einfluss der Merkur-Pluto-Verbindung werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.
Das Merkur Pluto Sextil bringt tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Außerdem erweisen wir uns als scharfsinnig in unserem Denken und intensiv bis provokant in unserer Ausdrucksweise.
Wir können unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.
Konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Sorgen und Ängsten!
.
Mit TCM durch die Wechseljahre
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
*****
.
Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute
Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
.
Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:
https://t.me/alpenschau_aktuell
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.