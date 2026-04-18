Mondkraft heute 18. April 2026 – Mond im Stier am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute weckt mit dem Mond im Stier am Tag des Saturn das Bedürfnis nach Sicherheit und Ausgeglichenheit. Eine kraftvolle Verbindung von Merkur und Pluto vermittelt völlig neue Einsichten. Gehen wir den Dingen auf den Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Stier – Merkur Sextil Pluto – Tag des Saturn.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir unsere Eloquenz, um alle Pläne in die Tat umzusetzen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier am Tag des Saturn

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.

Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.

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Die Mondkraft heute lässt uns zudem durch den Mond im Stier die aufwühlenden Neumond-Einflüsse, die uns gestern zu schaffen machten, an Intensität verlieren und so können wir wieder etwas durchatmen und unsere Akkus aufladen. Das Gefühl der Sicherheit, dass wir durch den Einfluss des Stier-Mondes zu spüren bekommen, ist nun besonders wichtig für uns. Ausgeprägt ist auch unser Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, sowie unser Streben nach finanzieller und materieller Sicherheit.

Ausgeglichenheit und Beständigkeit werden heute durch den Mond im Stier besonders positiv beeinflusst. Endlich können wir unsere innere Balance wieder finden, falls uns diese in den letzten Tagen etwas im Stich gelassen hat. Am wohlsten fühlen wir uns allerdings, wenn unser Leben auf einer stabilen und sicheren Grundlage steht, weshalb wir durch den eher pragmatischen Mond im Stier darauf bedacht sind, soviel Geld wie möglich auf der hohen Kante zu haben.



Geduldig und zielstrebig können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier nun auch hochgesteckte Ziele verfolgen. Das grösste Geschenk, das uns die positive Sternen-Energie jedoch machen wird und das uns zum Erfolg führen kann, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen. Wir können die Mondkräfte ausserdem nutzen, um uns und unserem Körper etwas Gutes zu tun oder einfach nur die Ruhe genießen.

Manifestieren wir die positive Energie, die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier zur Verfügung stellt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier am Tag des Saturn

Eine besonders positive Unterstützung erhalten wir ab Mittag durch ein harmonisches Sextil, das Merkur und Pluto zusammen bilden und uns die Möglichkeit schenkt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Egal mit was wir uns auch auseinandersetzen müssen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend.

Unter dem Einfluss der Merkur-Pluto-Verbindung werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.

Das Merkur Pluto Sextil bringt tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Außerdem erweisen wir uns als scharfsinnig in unserem Denken und intensiv bis provokant in unserer Ausdrucksweise.

Wir können unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.

Konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Sorgen und Ängsten!

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Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Rizinusöl kennen die meisten Menschen lediglich als Abführmittel. Doch bislang nur in Insider-Kreisen bekannt ist die Tatsache, dass mit Hilfe von Rizinusöl bereits ein ganzes Dutzend Krankheiten geheilt wurden. Rizinus-Öl ist ein einzigartiges Öl für vielseitige Anwendungen und ein wahres Schönheits-Elixier. Heilen und entgiften mit Rizinusöl >>> Kaltgepresstes Rizinus-Öl – hier >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei. Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern! Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>> Lithium-Orotat – Konzentration >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

. Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben. 50 Rituale für die Seele >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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