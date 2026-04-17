NEUMOND: Mondkraft heute 17. April 2026 – Neumond im Widder – Mondpause

Die Neumond-Mondkraft heute fordert durch den Neumond im Widder einen energischen Aufbruch. Der Frühlingsneumond verlangt jedoch vollen Einsatz und den Mut zur Veränderung. Nach der Mondpause öffnet der Neumond im Stier die Türen für einen Neubeginn. Geben wir unserem Leben eine neue Wendung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 19.00 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder zum Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Widder – Neumond im Widder – Mondpause – Neumond im Stier.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Dieser Neumond unterstützt uns dabei, Vorsätze zu fassen, die wirklich von Herzen kommen – machen wir mutig den ersten Schritt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Neumond im Widder

Der Neumond im Widder ist der erste Neumond im neuen astrologischen Jahr, der normalerweise durch Zeichenherrscher Mars ein kraftvolles Potential hat, das nach vorne treibt. Doch dieser Frühlingsneumond, der bis nach der Mondpause, die um 13.53 Uhr beginnt und um 18.00 mit dem Wechsel in den Neumond im Stier wieder endet, entfaltet eine dynamische Kraft, so dass der Widder-Neumond nicht ganz so einfach seine erneuernden Energien über uns ausschütten wird, wie wir es vom Neumond ansonsten gewohnt sind.

Es benötigt einer enormen Anstrengung und auch den Mut zur Veränderung, um von der Aufbruchstimmung des Neumondes gepackt zu werden. Bei diesem Neumond sind nicht nur die herausfordernden und regelrecht aggressiv-antreibenden Energien des Widders, sondern auch die Sonne, die bereits im Widder steht, verantwortlich dafür, dass wir einen eher anstrengenden und aufwühlenden Neumond-Tag erleben werden.

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Der Neumond im Widder überfällt uns bis zum Zeichenwechsel in den Stier regelrecht mit seiner sehr schnellen, aktiven und impulsiven Kraft. Er will uns mit aller Gewalt vorwärts treiben und zu Veränderungen zwingen. Die Neumond-Energien fordern uns nicht nur dazu auf, im Aussen Aktionismus zu zeigen, sondern verlangen auch, dass wir unseren inneren Antrieb und unsere Lebenseinstellung prüfen sollten.

Es geht beim Neumond im Widder vor allem um Mut, um Tatkraft aber auch um unsere Instinkte. Er setzt eine Energie frei, die ein echtes Auseinandersetzen mit uns selbst und den eigenen unbewusst gesteuerten Reaktionen ermöglicht. Wir erhalten die Möglichkeit, uns zum einen in unserer menschlichen Natur kennenzulernen und zum anderen eine nächste Stufe zu erreichen und über uns hinauszuwachsen.

Lassen wir uns nicht entmutigen und geben der Aufforderung des Neumondes nach, voller Tatkraft die anstehenden Veränderungen durchzuführen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Stier

Der Neumond im Stier, der nach der Mondpause seine volle Kraft entfaltet, ist eine Zeit des Abschlusses und markiert einen Neuanfang in allen Bereichen unseres Lebens. Wir erhalten Rückenwind für alles, was wir neu beginnen oder verändern möchten.

Der Neumond im Stier ist die Zeit der Wandlung, fordert uns aber gleichzeitig auf, Verantwortung für unser Tun auch dann zu übernehmen, wenn es bei der Neuausrichtung nicht so ganz nach unseren Wünschen verläuft. Nutzen wir Neumondenergie, um eigene Ziele und Wertvorstellungen neu zu definieren.

Der Neumond in Stier ist somit ein günstiger Zeitpunkt, um seinem Leben eine neue Wendung zu geben. Jetzt kann man Wünsche aussprechen, Pläne schmieden und Vorhaben starten. Der Neumondtag ist auch besonders gut geeignet, um sich von alten Gewohnheiten zu lösen.

Um die Energien dieses Neumondes für eine Erneuerung in allen Lebensbereichen nutzen zu können, ist es jedoch unumgänglich, sich von allem zu befreien, woran wir noch krampfhaft festhalten, obwohl es uns schon lange nicht mehr bereichert.

Üben wir uns in Gelassenheit, dann öffnet der Neumond im Stier die Türen für einen Neuanfang wie von selbst – Wir müssen dann nur hindurch gehen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Körper und das Immunsystem müssen besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen. Beugen wir Krankheiten und Entzündungen vor, die ein geschwächtes Immunsystem hervorrufen, indem wir MCT Öl regelmäßig in unsere Ernährung einbauen. Veganes MCT-Öl >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven. Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen und Verbesserung des Schlafes. Kolloidales Magnesium >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Neumond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Verbinden wir uns auf mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte, sollte man die Mondenergie nutzen. Mit der Kraft des Mondes kann man die richtigen Entscheidungen treffen, Wünsche realisieren und die Zukunft positiv gestalten. Verbinde dich mit der Energie des Mondes >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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