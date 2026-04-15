Mondkraft heute 15. April 2026 – Mondpause – Merkur im Widder

Die Mondkraft heute schenkt nach der Mondpause mit dem energiegeladenen Mond im Widder neue Kraft. Merkur im Widder sorgt für mehr Power im Denken und bringt originelle Ideen zutage. Finden wir den Mut, neue Wege zu gehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.00 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Widder – Merkur im Widder Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bringen wir neuen Schwung ins Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Widder

Gerade während der Mondpause, die von Mittag an zu spüren sein wird und um 16.00 Uhr mit dem Mondwechsel zum Mond im Widder endet, brauchen wir die innere Ruhe und Klarheit des Geistes. Wir erhalten durch die Mondpause die Gelegenheit, unsere Gedanken und Gefühle zu sortieren. Gönnen wir uns also kleine Verschnaufpausen, um vom Alltagsstress runterzufahren und in der Stille die Kraft zu finden.

Wenn wir die Zeit in der Mondpause aktiv für die Heilung von Körper, Geist und Seele nutzen, stellt sich innere Ausgeglichenheit ein. Vermeiden sollten wir jedoch körperliche Anstrengung, Streit oder Kopfzerbrechen. Meditieren, Yoga und andere geistige Vorhaben sind hingegen Balsam für die Seele.

Die unbändige Kraft vom Mond im Widder können wir nach der Mondpause nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben. Die feurige Energie des Widder-Mondes lässt sich somit für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen, wobei konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind.

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Unterstützung erhalten wir nach der Mondpause durch Pluto, der sich mit dem Mond im Widder zu einem Sextil verbindet und unsere Gefühlswelt auf positive Weise beeinflussen wird. Außerdem verleiht uns der Pluto-Einfluss große Widerstandsfähigkeit und starkes Selbstvertrauen.

Die starke Energie von Pluto sorgt auch für einen durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir die nächsten beiden Tage alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Widder

Bereits um 5.15 Uhr frühmorgens erfolgte der Zeichenwechsel von Merkur, der die träumerischen und nebulösen Fische verlassen hat und in den dynamischen Widder gewandert ist. Durch Merkur im Widder sind wir in unserem Denken nun besonders schnell, was sich auch in spontanen Handlungsweisen äußern wird.

In Gesprächen haben wir außerdem eine sehr schnelle Auffassungsgabe, reden nicht lange um den heißen Brei, sondern kommen schnell auf den Punkt. Dies erwarten wir jedoch ebenso von unserem Umfeld. Verlaufen Gespräche langsam mit vielen Wiederholungen werden wir sehr schnell ungeduldig und reagieren ab und an sogar genervt und unbeherrscht.

In kontroversen Diskussionen fühlen wir uns besonders herausgefordert und versuchen uns mit unserer Schlagfertigkeit durchzusetzen und in der Vordergrund zu spielen. Dabei vergreifen wir uns hin und wieder auch in der Wortwahl, was das Gegenüber sehr verletzen kann.

Durch den Einfluss von Merkur im Widder sind wir allerdings intuitive Denker mit vielen originellen Ideen. Diese tauchen jedoch schneller auf, als dass sie alle umsetzbar wären. Auch wenn unsere Ideen anfangs mit vollem Enthusiasmus aufgenommen werden, verfolgen wir diese aufgrund unserer Ungeduld und Impulsivität meist nicht bis zum Ende.

Wenn es darum geht Entscheidungen zu treffen, betrachten wir die Dinge aus einer sehr subjektiven Sichtweise und reagieren daher häufig allzu impulsiv. Wir zeichnen uns aber durch eine entschlossene und ehrgeizige Denkweise aus, weshalb wir risikobereit sind und durchaus bereit, etwas zu investieren, um weiter zu kommen.

Halten wir bei hitzigen Diskussionen unsere Zunge in Zaum und prüfen zuerst alle Fakten!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen. Hochwertiges Glutathion in Premium-Qualität >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung. Bitterstoffe-Kräuterelixier >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

. Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen. Finde zu deiner inneren Balance >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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