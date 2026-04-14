Tagesenergie heute 14. April 2026 – Löse deine Blockaden auf!

Die Tagesenergie heute schenkt die Kraft zur Auflösung von Blockaden, die den Energiefluss stören. Übergeben wir alles Unbrauchbare der Transformation!

Die Tagesenergie heute hilft uns durch die Kraft der Auflösung, alles Unbrauchbare zu transformieren, damit wir uns von allen Blockaden befreien können. Neues, Harmonisches und Wertvolles kann mit dieser höchsten Form der Energie entstehen und den Weg für notwendige Veränderungen vorbereiten.

Schenken wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem Inneren unseres Körpers, regen wir unseren Stoffwechsel an und lassen wir eine Tiefenreinigung zu, damit wir uns von allen Belastungen und Blockaden lösen und somit Raum für Neues erschaffen können.

Durch die Auflösung unserer Blockaden können wir ein Lebenskapitel schließen und ein neues anfangen!

Wenn wir alle Blockaden lösen können, werden negative Denkmuster aufgelöst, damit wir uns wieder mit dem Leben versöhnen und von der liebevollen Kraft unserer Seele leiten lassen können.

Qigong schenkt die nötige Ruhe und Kraft aus dem Reich der Mitte und führt zu mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit, sowohl im körperlichen wie auch im seelischen Bereich – und hilft dabei, alle Blockaden aufzulösen.

Beständiges Üben lindert zudem Beschwerden, löst Verspannungen und fördert Vitalität sowie Konzentrationsfähigkeit. Die Stärkung des Immun- und Nervensystems gleicht emotionalen und körperlichen Stress aus.

Nutze die Kraft des Qigong >>>.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Es liegt in unserer Natur uns zu wandeln und trotzdem halten wir krampfhaft an allem Gewohnten fest. Das Leben ist jedoch eine stetige Veränderung, denn jede Lebendigkeit unseres Seins ist an den Wandel gebunden. Wenn wir bereit sind auch Opfer zu bringen und Unnötiges aufgeben, dann können wir alles, was wir nicht mehr brauchen, der Transformation übergeben.

Wählen wir diesen Weg des Wandels, ändern wir nach und nach unsere Gewohnheiten. Wir sind jedoch immer noch Suchende und ziehen uns nicht selten zurück, vor allem zu Beginn des Weges. Was einst oberflächlich betrachtet stimmig war, passt jedoch heute nicht mehr.

Lassen wir die Transformation von allem zu, was gelöst, geheilt oder gefestigt werden soll.

Die Liebe und das Licht, die wir in unserem Herzen tragen, sind wie ein Motor unserer Lebendigkeit. Wer seine Blockaden auflösen kann, der stärkt auch seine Seelenkraft. Aus der Kraft der inneren Ordnung kann sich eine Eigendynamik der Positivität entwickeln, die unser Leben vollkommen erfüllt.

Durch die Auflösung und Transformation von festgefahrenen Mustern, Blockaden und Prägungen kann die gewünschte Balance wiederhergestellt werden.

Achtsame Prozesse sind dabei eine Notwendigkeit, um wieder auf allen Ebenen Harmonie, Gesundheit, Leichtigkeit und Erfolg herstellen zu können.

Seelenhören – Wegweiser zu innerer Stärke >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

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Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

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Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

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Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

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