Vollmondphase: Mondkraft heute 9. Juli 2025 – Mondpause zum Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute führt mit einem quergestellten Neptun durch eine kräfteraubende Mondpause zum Mond in Steinbock. Die Vollmondphase lässt bereits die Herausforderungen des bevorstehenden Vollmond im Steinbock ahnen. Hinterfragen wir unser Handeln! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.57 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mond Quadrat Neptun – Mondpause – Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Rücksichtnahme und Zurückhaltung sind heute angesagt! Überstürzen wir nichts, sondern gehen alles etwas langsamer an!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Nach den vorwärtsstrebenden und lebensverändernden Energien, die uns die Mondkraft mit dem dem Mond im Schützen zur Verfügung gestellt hat, werden wir heute in unserer Aufbruchstimmung deutlich ausgebremst, denn wir starten mit einer belastenden Mondpause zum Mond im Steinbock in den den Tag, die uns bis 10.57 Uhr vor Herausforderungen stellt, die es zu bewältigen gilt.

Wie immer bremst uns die Mondpause in vielen Bereichen aus, da uns die Kraft für Aktivitäten fehlt und wir nicht richtig in Schwung kommen werden. Seien wir zudem darauf gefasst, dass während der gesamten Mondpause ein negativ eingestellter Neptun für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen kann.

Wir werden durch die Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Steinbock auch emotional sehr aufgewühlt und sind dazu aufgefordert, unser Handeln zu hinterfragen. Außerdem könnte die Identität neu überdacht werden müssen. Womit identifizieren wir uns und wie steht es um das Verhältnis Selbst- und Fremdbestimmung?

.

Der negative Einfluss von Neptun verstärkt den Energiemangel, den die Mondpause auslöst und ruft zudem Minderwertigkeitsgefühle, Unzufriedenheit, starke seelische Er­regung, verworrene Geschichten und falsche Vorstellungen hervor. Wir neigen außerdem zur Selbstsucht, sowie zu Betrug und Täuschung.

Doch auch wenn während der Mondpause zum Mond im Steinbock nicht alles so reibungslos klappt wie erhofft, können wir gerade hierdurch eine Entwicklung machen, die uns in Richtung Wahrhaftigkeit führt. Vertrauen wir unserer Intuition, denn dann können wir in Bereiche vordringen, zu denen andere keinen Zugang haben.

Gehen wir in uns und kommen zur Ruhe!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock in der Vollmondphase

Nach der Mondpause treten wir mit dem Mond im Steinbock in die Vollmondphase zum herausfordernden Vollmond im Steinbock ein, der morgen am 9. Juli 2025 um 22.34 Uhr seine höchste Intensität erreichen wird. Es wird zwar durch den Mond im Steinbock unsere Ausdauer und unser Pflichtbewusstsein gestärkt, um alle Aufgaben angehen zu können, jedoch sind wir dabei nicht sehr konstant, denn aufgrund der eher anstrengenden Vollmondphase bringen wir heute fallweise überhaupt nichts zustande und dann wieder, wie getragen von einer Welle kosmischer Inspiration, wird alles blitzschnell erledigt.

Wir haben während dieser Vollmondphase zum Vollmond in Steinbock allerdings die Gelegenheit, tieferen Wahrheiten auf die Spur zu kommen und können die Mondenergien für Recherchen oder zur Klärung von offenen Fragen nutzen. Es ist jedoch Vorsicht und Achtsamkeit gefordert, denn es besteht durchaus die Gefahr von Unklarheiten, Missverständnissen oder Fehlinterpretationen, da das Mond Neptun Quadrat auch nach der Mondpause für Unstimmigkeiten sorgen kann.

Seien wir also bei der Mondkraft heute in dieser Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock darauf gefasst, dass viele und gänzlich unterschiedliche Situationen für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen können. Zudem dürfte ein Zwiespalt in unseren Gefühlen eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren.

Am besten kommen wir durch die Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock, wenn wir uns bemühen, uns selbst gegenüber so ehrlich wie möglich zu sein!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut.

Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen.

Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus!

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

