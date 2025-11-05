VOLLMOND: Mondkraft heute 5. November 2025 – Supervollmond im Stier

Die Vollmond-Mondkraft heute wird durch den Vollmond im Stier von gegensätzlichen Kräften beherrscht und kann schicksalhafte Veränderungen auslösen. Der Supervollmond fordert dazu auf langsamer zu werden, zu fühlen und zu vertrauen. Lassen wir alles los, was uns nicht mehr dienlich ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: Vollmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Supervollmond – Bibermond – Dunkelmond – Jägermond – Nebelmond.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Vollmond beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern auch Körper und Psyche. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir heute besonders reizbar sind – Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und üben wir uns in Gelassenheit!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Supervollmond im Stier

Heute um 14:19 Uhr findet ein ganz besonderer Vollmond statt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mond der Erde besonders nah und wir erleben den größten Supervollmond in diesem Jahr, der ganz besondere Vollmondenergien mit sich bringt. Alles, was in uns vorgeht, kann verstärkt werden – Emotionen, Intuition, Wünsche, aber auch Unruhe oder alte Schmerzen. Das geschieht aber nicht, um uns aus dem Gleichgewicht zu bringen, sondern um uns zu helfen, zu heilen.

Dieser Supervollmond im Stier birgt zwar ein gewaltiges Potential in sich, wird jedoch durch die Sonne im Skorpion von gegensätzlichen Kräften beherrscht, da die Qualitäten von Vollmond und Sonne aufeinander prallen. Der Skorpion verlangt Loslassen und Transformation, der Stier hingegen beharrt auf Festhalten.

Da uns allerdings der Vollmond mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen. Während die Sonne im Skorpion für Transformation und Heilung steht, fördert der Stier die Liebe zu uns selbst.

Nutzen wir die Energie vom Vollmond im Stier, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Keine Mondphase unterstützt uns besser als diese, um alles was uns belastet der Auflösung übergeben zu können. Die gestaltende Kraft des Supervollmondes hilft uns auch dabei, dass wir Pläne nun in die Tat umzusetzen können.

Wir haben auch ein hervorragendes Gespür, den richtigen Riecher und eine enorm verfeinerte Intuition. Jetzt „riechen“ wir, wenn etwas nicht passt und vor uns geheim gehalten wird. Und das können wir auch noch in den kommenden Wochen gut nutzen.

Dieser Vollmond bringt einige tiefgreifende Veränderungen mit sich und kann für viele von uns eine drastische Wende im Leben darstellen.

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Supervollmond im Stier

Dieser Vollmond im Stier hat zwar durch die tiefgründige Skorpion-Energie der Sonne eine starke transformierende und heilende, aber auch eine extrem herausfordernde Energie. Es geht vor allem darum zu erkennen, wo uns Ängste, Zwänge und alte Glaubensmuster daran hindern, unseren natürlichen Rhythmus wieder zu finden.

Wir müssen deshalb eine Balance zwischen Sicherheit und Beständigkeit sowie „sich einlassen“ und „loslassen“ finden. Fragen wir uns deshalb immer wieder: Was sollte festhalten werden? Was sollte losgelassen werden?

Lassen wir uns mutig auf alles Neue ein und beenden wir, was einem erfüllten Leben im Wege steht!

Vollmond-Mondkraft heute mit dem Supervollmond im Stier

. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Der Körper und das Immunsystem müssen besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen. Beugen wir Krankheiten und Entzündungen vor, die ein geschwächtes Immunsystem hervorrufen, indem wir MCT Öl regelmäßig in unsere Ernährung einbauen.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Vollmond-Energien heute sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, uns neu auszurichten: mithilfe der eigenen positiven Gedankenkraft. Durch heilsame Botschaften und stärkende Impulse können wir unsere wahre Größe erkennen. Glauben wir an unsere innere Kraft, können wir mit Leichtigkeit den Weg der Heilung gehen und alles Positive willkommen heißen. Alles, was wir zum Heilsein brauchen, steckt bereits in uns!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden.

Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute durch den Supervollmond einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

