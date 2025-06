VOLLMOND: Mondkraft heute 11. Juni 2025 – Vollmond im Schützen – Erdbeermond

Die Vollmond-Mondkraft heute mit dem dynamischen Vollmond im Schützen, auch Erdbeermond, Brachmond oder Rosenmond genannt, hat hochschwingende Energien im Gepäck. Neue Erkenntnisse sorgen für eine veränderte Wahrnehmung zur Neuausrichtung. Werden wir aktiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: Vollmond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Erdbeermond – Brachmond – Rosenmond.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Hoffnung und Zuversicht herrschen vor – richten wir den Blick nach vorne!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Schützen – Erdbeermond – Brachmond – Rosenmond

Der feurige Vollmond im Schützen erweckt unsere Wahrnehmung für neue Erkenntnisse. Diese veränderte Wahrnehmung schließt auch die Wahrheit mit ein und somit ist höchste Wachsamkeit geboten, klar zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Wenn uns dies gelingt, steht einer Neuausrichtung nichts mehr im Weg. Der Vollmond, welcher der Sonne in Zwillinge gegenübersteht, wird durch seine extrem starken Energien allerdings für einige Herausforderungen sorgen.

Das Streitpotential ist enorm erhöht, so dass wir darauf achten sollten, nicht jeden kritischen Gedanken den wir haben, gleich kund zu tun, denn es genügt nur ein falsches Wort, um einen ungewollten Konflikt auszulösen. Wir sind deshalb aufgefordert, uns in Gelassenheit zu üben und das Sprichwort zu beherzigen: Reden ist Silber – Schweigen ist Gold!

Dieser Vollmond im Schützen wird uns aber auch dabei unterstützen all unser neues Wissen in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Die Energien dieses Vollmondes werden sehr hoch schwingen. Versuchen wir, uns auf diese Schwingungen einzulassen, damit wir uns selbst besser verstehen lernen. Beobachten wir unsere inneren Gefühle und lassen alles, was sich in uns vollzieht, einfach nur geschehen.

Der Vollmond im Schützen lädt uns ein, den Blick zum Horizont zu heben und sich über ein paar grundsätzliche Fragen Gedanken zu machen. Wo stehe ich gerade im Leben? Bin ich schon da angekommen wo ich hin gehöre? Was fehlt mir noch für ein zufriedenes Leben? Wer oder was bringt mir den Seelenfrieden?

Idealerweise nutzen wir die starken Vollmond-Energien für eine Standortbestimmung. Wenn wir bereit sind, diese in sachlicher und aufrichtiger Weise vorzunehmen, schaffen wir gute Voraussetzungen für die anstehenden nächsten Schritte.

Suchen wir nach neuen Wegen, die uns befähigen, unser angestrebtes Ziel zu erreichen!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen

Der Vollmond im Schützen setzt auch subtil wirkende Kräfte frei, die unsere Seele von emotionalen Abhängigkeiten und überflüssigem Ballast befreien können. Wer bereit ist sich seinen Abgründen zu stellen, wird viel über sich und seine Beziehungen erfahren und im Licht der Wahrheit sogar einen Weg finden, um damit vernünftig und sachlich umzugehen. So lassen sich viele scheinbar unüberwindbaren Probleme wie von selbst lösen.

Glücksplanet Jupiter, der den Mond in Schütze beherrscht, kann durch die starke Kraft des Vollmondes eine ganze Menge an Erkenntnissen an uns herantragen. Führen die Querelen in unserem Denken uns in eine Krise, welche uns zögern lässt oder gar zum Aufgeben bringen möchte, so schenkt uns Jupiter den tieferen Sinn hinter den Dingen zurück und belohnt unser Inneres mit Fülle.

Der dynamische Schütze-Vollmond stärkt aber auch Inspiration und Charakter, um längst fällige Entscheidungen zu treffen. Da wo uns bisher unsere Emotionen überwältigt haben, hilft uns der Erdbeermond nun, etwas Abstand zu nehmen und Ordnung in unsere Gefühle zu bringen, um persönlich weiterzukommen. Dieser Vollmond wird uns zudem dazu bewegen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und fordert dazu auf, sich ohne Angst und Zweifel den Hindernissen zu stellen, die uns erwarten.

Machen wir uns bereit für neue Abenteuer!

Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt.

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung.

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ob Salben, Öle, Tinkturen oder Tees – viele Naturheilmittel lassen sich mit Ringelblume, Salbei, Rotklee und anderen Kräutern und Pflanzen aus dem eigenen Garten oder Balkon einfach selber herstellen. Für Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bei Schlafstörungen und Regelbeschwerden sowie vielen weiteren Wehwehchen des Lebens bietet die Naturapotheke alles für einen gesunden Alltag.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

Wie schön könnte das Leben sein, wenn…

Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel.

Robert Betz gibt uns eine konkret umsetzbare »Betriebsanleitung« an die Hand, die uns das Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten lässt.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

