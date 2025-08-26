Tagesenergie heute 26. August 2025 – Entschleunige dein Leben!

Die Tagesenergie heute sorgt durch einen Energiewechsel für Entschleunigung. Lernen wir los zu lassen, denn das ist der Schlüssel zum Glück und führt zu mehr Lebensqualität!

Die Tagesenergie heute schenkt die Möglichkeit, sich durch Entschleunigung von allen Stresssituationen zu befreien und durch eine gesteigerte Lebensqualität den Widrigkeiten des Lebens nicht mehr soviel Bedeutung beizumessen. Nehmen wir uns mehr Zeit für uns selbst und widmen wir uns den wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Loslassen ist dabei unabdingbar, damit Entschleunigung gelingen kann. Löse dich von Erlebnissen, die dir Stress verursacht haben. Mit der Kraft der Tagesenergie heute kannst du Schritt für Schritt auch die großen Themen deines Lebens bereinigen.

Entschleunigung ist das Zauberwort, das uns dabei helfen kann, die wirklich wichtigen Dinge im Leben wahrzunehmen.

Veränderung wird möglich, wenn du eine andere Sicht der Dinge bekommen hast. Du kannst dann alles in Liebe loslassen – all deinen Zorn und deine Wut, die du selbst ausgelöst hast, ohne dass dir das bewusst war.

Im Moment der Annahme und des Loslassens erfahren wir die absolute und bedingungslose Liebe. Sie ist die Grundlage und die Ausdrucksform der Schöpfung.

Annehmen und Loslassen >>>.

.



Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Meistens liegt es gar nicht daran, dass wir zu wenig Zeit haben, sondern daran, dass wir zu viel schaffen wollen. Zu viele Hobbys, Ideen, Projekte, Freunde, Vorhaben und Verpflichtungen überfordern uns schlichtweg. Da gilt es auszumisten, denn weniger ist tatsächlich mehr. Entschleunigung durch Loslassen von allen Dingen, die uns nur die Lebensqualität rauben, öffnet uns die Augen für das, was notwendig ist, ohne uns zu überfordern.

Entschleunigung bedeutet, den Fokus wegzulenken von stressauslösenden Faktoren und stattdessen wieder mit allen Sinnen das Leben zu erfassen. Achtsamkeit ist wohl einer der wichtigsten Tipps für die Entschleunigung und gleichzeitig ganz leicht anzuwenden.

Aktivieren wir mit der Tagesenergie heute ganz bewusst unsere Herzenskraft und tun uns selbst etwas Gutes. Beobachten wir dabei, welche Gefühle uns begleiten. Wir werden erkennen, dass durch Entschleunigung wieder Zufriedenheit, Entspannung und eine unglaubliche Freude in unseren Alltag strömen

Lassen wir alle Belastungen los!

Um trotz der Entschleunigung jedoch die nötige Energie bewahren zu können, sollten wir unsere körperliche Gesundheit im Auge zu behalten. Das Potenzial für einen jugendlichen Körper und unverwüstliche Gesundheit ist in unseren Zellen verborgen.

Der Schlüssel dazu liegt in unserem Geist – indem wir uns als Schöpfer unserer eigenen Realität ermächtigen.



Erneuere deine Zellen >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

