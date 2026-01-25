Tagesenergie heute 25. Januar 2026 – Auflösung von Fremdenergien

Die Tagesenergie heute unterstützt die Auflösung von Fremdenergien, die das Leben erschweren und die Entfaltung der Seele blockieren. Entwirren wir alle negativen energetischen Knoten!

Fremdenergien können relativ harmlose Begleiter sein und „nur“ ein bisschen Energie von uns abzapfen, aber auch manifeste gesundheitliche Probleme machen und Heilungsprozesse blockieren. Ob in Partnerschaft oder Familie, im Beruf oder auch in Bezug auf Gesundheit und persönliches Schicksal geschehen dadurch auf unerklärliche Weise Dinge, die eigentlich gar nicht zu uns passen und scheinbar eigenmächtig unser Leben blockieren.

Kennst du das auch? Obwohl du schon so vieles an deiner Einstellung, in deinem Denken und Handeln verändert hast, passiert dir immer wieder das Gleiche und negative energetische Einflüsse bestimmen deinen Alltag.

Nutzen wir die Kraft der Tagesenergie heute, um uns von negativen energetischen Einflüssen zu befreien, die uns das Leben schwer machen!

Fremdenergien, die wie Sabotageprogramme wirken, beeinflussen unseren Wesenskern auf negative Weise und gehören nicht zu unserer Natur.

Wenn wir dieses Wissen umsichtig nutzen und darauf achten, uns täglich zu schützen, können wir ein Leben frei von Fremdbeeinflussung führen und mühelos alle negativen Kräfte des Alltags beherrschen lernen.

Mit vielen Übungen und Ritualen gelingt es, gute Verbindungen gezielt zu stärken und wir können uns von den Energieschnüren lösen, die uns blockieren.

Verborgene energetische Verbindungen erkennen und klären >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Das ganze Leben bedeutet einen Prozess von Annehmen und Loslassen. Normalerweise ist alles im Fluss, doch wenn die Auflösung von Fremdenergien nicht gelingt, können energetische Blockaden oder Knoten entstehen.

Wenn wir negative Gedanken haben, senkt sich unsere Schwingung und somit nehmen wir auch die niedrigeren Frequenzen in unserer Umgebung wahr und Fremdenergien viel leichter auf.

Welche Energien wir mit unserer Umgebung austauschen, liegt in unserer eigenen Verantwortung!

Wir interagieren mit unseren Mitmenschen und unserer Umwelt nicht nur auf physischer, sondern auch auf energetischer Ebene. Auf unserer Gefühlsebene können wir positive oder negative Schwingungen sehr leicht wahrnehmen. Je nachdem, ob wir eine niedrige oder hohe Frequenz aussenden, ziehen wir Gleiches an.

Aber auch Flüche und böse Wünsche, ungelöste Probleme, emotionale Bindungen und Schwüre aus früheren Leben können sich an uns anheften. All dies führt zu Energieblockaden, die unsere Seele daran hindern, sich voll zu entfalten, wenn die Auflösung von Fremdenergien nicht gelingt.

Vadims Methode ermöglicht es uns, unsere Energie zu fokussieren, damit wir negative energetische Einflüsse ausschalten können. Diese Methode kann jeder leicht erlernen und anwenden, um damit spektakuläre Ergebnisse zu erzielen!

Löse deine negative Energie auf >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren