Mondkraft heute 26. Januar 2026 – Halbmond im Stier – Neptun im Widder

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Halbmond im Stier für Störungen in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Neptun im Widder bringt große Veränderungen mit sich. Übernehmen wir mehr Verantwortung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Mond Quadrat Merkur – Mond Quadrat Venus – Neptun im Widder.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute kann das Gefühl entstehen, gegen Windmühlen zu kämpfen. Nur wenn wir die Stille suchen, werden wir die nötige Klarheit finden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Stier

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Stier für negative Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen. Probleme können sich heute in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen.

Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein, sondern versuchen wir, mit der nötigen Gelassenheit allen Streitgesprächen aus dem Weg zu gehen. Die Halbmond-Mondphase wird jedoch vor allem unsere Beziehungen belasten, denn eine schlecht gelaunte Venus sorgt für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, das eigene Selbst und seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

Auch Merkur wird für Belastungen sorgen, da er im Quadrat zum Halbmond im Stier steht. Nahezu während der gesamten Halbmondphase wird Merkur durch seine Quadratstellung immer wieder für Spannungen sorgen.

Durch die negativen Merkur-Energien wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Vergangenheit endlich ruhen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun im Widder

Neptun tritt um 18.30 Uhr endgültig in das Sternzeichen Widder ein und markiert damit nochmals ein wichtigstes astrologisches Ereignis. Bereits am 30 März 2025 wechselte Neptun in das Tierkreiszeichen Widder, ist aber am 22. Oktober 2025 noch einmal in die Fische zurückgekehrt, um heute erneut in den Widder zurück zu kehren, wo er bis zum 23. März 2039 verbleiben wird.

Mit Neptun im Widder nehmen zahlreiche Veränderungen ihren Lauf. Unter der Herrschaft des Widder-Neptun packen wir endlich entschlossen all das an, was wir schon so lange anders machen wollen.

Das liegt auch daran, dass das Feuerzeichen Widder immer mutig nach vorne drängt und nicht lange zögert, wenn es etwas durchsetzen will. Neptun im durchsetzungsstarken Widder bestärkt uns zudem darin, Probleme zu lösen und mehr Verantwortung zu übernehmen.

Stellen wir uns mit Neptun im Widder auf eine erfolgsversprechende Phase ein!

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Stier

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

. Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben. 50 Rituale für die Seele >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

