Tagesenergie heute 24. August 2025 – Gedankenkraft

Die Tagesenergie heute füllt die Energiespeicher wieder auf, damit den Belastungen und Herausforderungen besser Paroli geboten werden kann. Ändern wir unsere Denkweise!

Immer positiv zu bleiben ist schwer, vor allem wenn wir ständig von negativen Menschen umgeben sind. Die Tagesenergie heute schenkt uns einen Schub an positiver Energie, damit wir der Negativität einen Korb geben können. Unabdingbar dafür ist jedoch, die Denkweise zu ändern. Es beginnt nämlich alles in unserem Kopf.

Das Leben schreibt die ungewöhnlichsten Geschichten. Manchmal sind sie positiv, manchmal negativ. Entscheidend ist, wie wir auf solche Ereignisse reagieren. Erfolgreiche Menschen fokussieren sich auf die Dinge, die sie beeinflussen können. Wir werden vergangene Geschehnisse nicht mehr ändern können, sehr wohl aber die Art, wie wir mit ihnen umgehen.

Nutzen wir die Tagesenergie heute, um die alten Schlacken wegzuputzen!

Negative Energie zieht noch mehr Negativität in unser Leben. Wir müssen alle mal Druck ablassen, das ist richtig. Ausschlaggebend ist hierbei allerdings die Art, auf welche Weise wir das machen.

Tauchen wir heute einmal tief in die Energie unseres Wirkens ein und lassen wir uns überraschen, welche Möglichkeiten sich für uns öffnen wollen.

Nutze bewusst die Kraft deiner Gedanken >>>.

.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Um positive Energie tanken zu können ist es wichtig, wie du über die Vergangenheit denkst. Alles, was in der Vergangenheit liegt, kannst du nicht mehr ändern. Nicht einen einzigen Fehler, den du gemacht hast, kannst du korrigieren. Viel wichtiger ist, dass du lernst, dir selbst und anderen zu vergeben.

Lerne aus deinen Fehlern und den Fehlern der Anderen. Mach dir bewusst, dass nicht eine einzige rücksichtslose oder unfreundliche Handlung aus dem Herzen stammt. Wenn dir ein anderer Mensch also Schmerzen bereitet hat, sei dir sicher, dass sich die Person zu diesem Zeitpunkt nicht über die Konsequenzen und den Schaden, die sie anrichten wird, bewusst war.

Löse dich von all den negativen Erlebnissen aus der Vergangenheit und schließe mit ihnen ab!

Möchtest du dich wacher und leistungsfähiger fühlen? Würden du gern mit mehr Leichtigkeit durch den Tag gehen, mehr Freude am Leben haben, kreativer sein und die Welt farbiger und intensiver erleben? Wünschst du dir ein besseres Gedächtnis und würdest du deinem Leben gern mehr Dynamik verleihen?

Beginne, gehirngerecht zu leben und dich gehirngerecht zu ernähren, denn dann wirst du eine unglaublich positive Veränderung auf allen Ebenen erfahren!

Optimiere deine Gehirnenergie >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog via E-Mail abonnieren