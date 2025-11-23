Tagesenergie heute 23. November 2025 – Inspiration für neue Wege

Die Tagesenergie heute schenkt Inspiration für neue Wege und erleichtert die Auflösung blockierter Energien. Verwandeln wir unsere Ängste in Mut!

Die Tagesenergie heute lässt uns erkennen, was uns das Leben in die Hände geben will. Was reift schon länger IN DIR und will jetzt seinen Ausdruck im Aussen erfahren? Was will aus DIR heraus, neu gelebt und erlebt werden? Was willst DU aus dir heraus NEU erleben, erfahren, erfühlen, erschaffen, formen und gestalten?

Frage dich, was dich noch daran hindert, dein Inneres nach Aussen zu bringen. Erlöse deine Ängste und verwandle sie in Mut. Es gibt keine Sicherheit, aber Urvertrauen und alle deine Zweifel sind nur ein Produkt aus Erfahrungen der Vergangenheit.

Entscheide dich dafür, alles neu zu erleben und übergib vorhandene Blockaden der endgültigen Auflösung!

Achtsamkeit, Gelassenheit und innere Ruhe – wenn wir unser Leben aus dieser Geisteshaltung heraus führen, werden wir mit tiefer Zufriedenheit belohnt.

Das eigene Leben zu verbessern gelingt mit diesem Leitfaden zum Kaizen – der Kunst, große und dauerhafte Veränderungen in kleinen, stetigen Schritten vorzunehmen.

So lassen sich die Klippen des Alltags leicht und sicher umschiffen.

Kaizen – kleine Schritte zu einem erfüllten Leben >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Lassen wir uns vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich verwandeln. Wir haben das Wesen der Materie verstanden und daraus erwächst uns die Inspiration für neue Wege. Mithilfe der Tagesenergie heute finden wir zu unserem wahren Lebensweg und lernen zu erkennen, was der Wirklichkeit dient.

Wir spüren eine neu erwachte Lebenskraft, so dass wir schwierige Lebenssituationen meistern und ganz allgemein blockierte Energien wieder in Bewegung bringen können. Wir können die nötige Basis für alle anstehenden Veränderungen schaffen, denn alles fügt sich nun zusammen, was wir an Erkenntnissen und Erfahrungen bisher gesammelt haben.

Die Tagesenergie heute offenbart uns nun alles, was wir für eine glücklichere Zukunft brauchen!

Die liegende Acht steht für das Unendliche, die immerwährende Entwicklung und den Ausgleich. Sie bringt uns in vollkommene Balance und Harmonie.

Das Ursymbol der Vollkommenheit und der Balance vereint die Polaritäten des Lebens, gleicht den Energiefluss aus und unterstützt uns dabei, von der Dualität des Erden­daseins in das All-eins-Bewusstsein zu finden.

Bringen wir jedes Ungleichgewicht mit der Schwingung des Unendlichkeitssymbols in die Balance!

Nutze die Kraft der liegenden Acht >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

