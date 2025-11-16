Tagesenergie heute 16. November 2025 – Ausgeglichenheit und Gelassenheit

Die Tagesenergie heute führt zu innerer Ausgeglichenheit und stellt die harmonische Balance zwischen Körper, Geist und Seele wieder her. Bewahren wir unsere innere Ruhe und zeigen Gelassenheit!

Die Ausgeglichenheit von Körper, Geist und Seele macht glücklich, zufrieden und hält uns gesund. Innere Balance gibt uns zudem die Macht über unser eigenes Leben zurück, was gerade in schwierigen Zeiten extrem wertvoll ist. Wir können mit neuen Situationen souveräner umgehen und werden zu entspannteren und ausgeglicheneren Menschen.

Aufwühlende Ereignisse sind jedoch Auslöser, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Dann ist es für viele von uns gar nicht so einfach, die seelische Balance wiederzufinden. Durch innere Ruhe und Gelassenheit finden wir allerdings wieder zur Ausgeglichenheit in allen Lebensbereichen.

Innere Ausgeglichenheit hilft uns bei Krisensituationen, aber auch bei der Bewältigung von Alltags-Problemen!

Im Alltag laufen wir oft Gefahr, das Gefühl für uns selbst zu verlieren. Doch wenn wir lernen, auf die Signale unseres Körpers zu hören, können wir den Kontakt zu unserem Inneren wiederherstellen. Wer innerlich aufmerksam ist, bleibt sich treu und schadet weder sich noch anderen, sondern achtet, schätzt und liebt das Leben!

Es gibt eine revolutionäre Heilmethode der ganzheitlichen Energiemedizin, mit der schädliche Schwingungsmuster entschlüsselt, gelöscht und durch neue kosmische Licht-Codes ersetzt werden.

Verborgene Selbstheilungs- und Manifestationskräfte werden aktiviert und öffnen den Weg in ein Leben in guter Gesundheit, mit liebevoller Partnerschaft und erfüllten Herzenswünschen.

Kosmische Codes für wahre Freiheit und Heilung

.



Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Es gibt in unserem Leben immer wieder Situationen und Personen, die uns körperlich oder seelisch verletzen. Wenn wir unser Seelenheil nicht harmonisieren können, dann wird der Schmerz in uns verweilen und uns nicht erlauben, ein erfülltes und zufriedenstellendes Leben zu führen.

Falls wir unsere Erdung zeitweise verloren haben, tragen wir nun alles, was wir für unser Leben benötigen in uns selbst. Sei es das notwendige Wissen, das Können, sämtliche Fähigkeiten – einfach alles. Es besteht also keine Veranlassung, aus der Fassung zu geraten.

Wir sind das Zentrum unseres Lebens!

Gehen wir vorwärts und lassen wir alles zurück, was uns aus der Vergangenheit noch belastet, damit wir durch Ausgeglichenheit ganz in die innere Ruhe geführt werden.

Nur wenn wir die herrschenden Energien nutzen können, um einen harmonischen Ausgleich von Körper, Geist und Seele herzustellen, können wir zu unserem seelischen Gleichgewicht zurückfinden!

Eine revolutionäre Methode hilft uns dabei, alle Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen und für all das gewappnet zu sein, was das Leben für uns bereithält!

Die 90-Sekunden-Formel

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel

