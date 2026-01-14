Tagesenergie heute 14. Januar 2026 – Kraft der Erneuerung

Die Tagesenergie heute löst durch ein gestärktes Selbstbewusstsein die Kraft der Erneuerung aus und lässt alle Veränderungen mit Leichtigkeit geschehen. Selbstverantwortung führt uns zur Selbstverwirklichung!

„Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn wir anfangen ihn zu gehen.“ – Paul Coelho

Die Tagesenergie heute hilft uns bei der Entfaltung unseres wahren Sein, damit wir durch unsere eigene Selbstverwirklichung die Schaffung eines vollkommen freien Bewusstseinszustandes erlangen können. Unser Leben, unser Sein und unser Wirken unterliegen dabei jedoch unserer Selbstverantwortung.

Hören wir ganz tief in uns rein, was unser Körper und unsere Seele wirklich brauchen. Wenn wir die Verantwortung übernehmen, bestimmen wir den Magneten, die Resonanz und somit unser Schicksal. Wir übernehmen in dem Moment die Verantwortung für uns selbst, in dem wir uns dazu entschließen, über unser Leben zu bestimmen.

Wovor haben wir mehr Angst? Davor, dass uns die Außenwelt dirigiert und wir wie Marionetten funktionieren? Oder davor, selber Entscheidungen treffen zu müssen, die vielleicht auch manchmal nicht die Besten sind? Die Selbstbestimmung über unser Leben ist das Risiko allemal wert!

Nutzen wir die energetische Kraft, damit durch die Selbsterneuerung notwendige Veränderungen geschehen können!

Befreien wir uns von Selbstzweifeln und werden wir zum Gestalter unseres Lebens!

Durchbrechen wir negative Gedankenmuster, erkennen wir unsere Stärken und treten wir selbstbewusst auf, denn nur dann können wir unsere Träume verwirklichen und unsere Ziele erreichen.

Die 7 Säulen des Selbstbewusstseins >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Wir träumen von einem anderen Leben? Warum lassen wir uns dann von einem Leben bestimmen, das wir in Wahrheit gar nicht leben wollen? Schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen zur Verwirklichung unseres eigenes Lebens und verblasen wir im wahrsten Sinne des Wortes das alte verstaubte, einengende, voll Vorschriften überquellende Leben.

Nutzen wir die Tagesenergie heute, damit sich eine herrliche Zufriedenheit in uns ausbreiten kann. Ergeben wir uns dem gewaltigen Sturm der Umwandlung und gehen daraus gestärkt hervor. Voll Freude können wir dann fühlen, wie wir uns unserem wahren Sein nähern.

Finden wir den Mut, die aktuelle Lebenssituation zu verändern!

Letztlich schließen wir uns durch die Tagesenergie heute aktiv dem derzeitigen Quantensprung ins Erwachen an.

Je freudvoller wir unseren notwendigen Veränderungen im Leben gegenüber stehen, desto einfacher und zielgerichteter kann unser Leben verlaufen.

Spüre die ganze Fülle deines Lebens >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

