Sommersonnenwende: Mondkraft heute 21. Juni 2025 – Sonne im Krebs – Mond im Stier

Die Mondkraft heute läutet zur Sommersonnenwende mit der Sonne im Krebs den astronomischen Sommerbeginn ein. Der Mond im Stier schenkt ein tatkräftiges und sinnliches Wochenende. Freuen wir uns auf den kraftvollen Energieschub! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Stier – Sonne im Krebs – Sommersonnenwende.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir die Liebe und das Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne im Krebs – Sommersonnenwende

Heute erwartet uns in kosmischer Hinsicht eine besondere Mondnacht, die mit der Sommersonnenwende und der Sonne im Krebs magische Momente auslöst. Die Sommersonnenwende heute am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres und bringt dementsprechend die kürzeste Nacht mit sich, zugleich ist astronomischer Sommeranfang. In der Mittsommernacht sind die Tore zwischen den Welten weiter offen als sonst und es öffnet sich uns ein Fenster, um in die persönliche Kraft einzutreten.

Die Sommersonnenwende ist auch als Fest des Sonnenstillstandes bekannt, denn in den darauf folgenden Tagen geht die Sonne immer an den exakt selben Punkten auf und wieder unter. Die Herausforderung und Chancen der kommenden Monate liegt darin, fundamentalen Bedürfnissen den notwendigen Raum zuzugestehen. Wer sich rundum wohl und kraftvoll fühlt, kann Beachtliches hervorbringen.

Wurde der Fluss des Lebens unterbrochen, besteht nun die Möglichkeit, diesen in der 2. Jahreshälfte wieder in Gang zu bringen. Auch wenn wir uns mit der Sonne im Krebs mehr nach Innen wenden, werden wir durch die Sommersonnenwende ein Energie-Hoch erleben, so dass wir mit der kosmischen Kraft alles Alte und Belastende abschließen können.

.

.

Die Sonne im Krebs entfaltet in der Nacht der Sommersonnenwende ein magisches Licht und der Mond, die weibliche Kraft, steht der männlichen Sonnenkraft direkt gegenüber. Durch hohe Sensibilität, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl, dass die Sonne im Krebs hervorruft, öffnet sich unser Herz für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Bieten wir unsere Hilfe an, wo sie benötigt wird.

Die Sonne im Krebs unterstützt uns auch dabei, unser wahres Selbst zu entfalten. Wir erkennen unsere tiefsten Bedürfnisse und lernen, alle unsere Emotionen zu akzeptieren. Falls uns vergangene Erlebnisse etwas aus der Bahn geworfen haben, finden wir nun wieder die emotionale Geborgenheit, die unsere Seelenleben in ein harmonisches Gleichgewicht bringen wird.

Lassen wir uns von den magischen Momenten der Sommersonnenwende berühren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Ausgeglichenheit und Beständigkeit haben beim Mond im Stier, der zur heutigen Sommersonnenwende ebenfalls seinen Einfluss spüren lassen wird, einen besonderen Stellenwert. Der aufbauende Mond im erdigen Stier sorgt für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst.

Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine grosse Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diesen Tag, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

.

. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute zur Sommersonnenwende einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

