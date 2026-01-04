Rauhnacht-Tagesenergie heute 4. Januar 2026 – 11. Rauhnacht

Die Rauhnacht-Tagesenergie heute mit der 11. Rauhnacht am 4. Januar, die energetisch für den Monat November steht, fordert dazu auf, sich mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Finden wir zu uns selbst zurück!

Die 11. Rauhnacht, die dem Monat November zugordnet ist, ist die vorletzte Rauhnacht und eröffnet die Möglichkeit, zu uns selbst zurückzufinden und den Sinn des Lebens zu hinterfragen. Die Frage nach dem Lebenssinn stellen wir uns immer dann, wenn wir uns in einer Sinnkrise befinden. Das bedeutet, dass wir schlicht und einfach unglücklich mit unseren aktuellen Lebensumständen sind.

Sollte aus dem Herzen heraus der Wusch kommen, sich näher mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen und etwas verändern zu wollen, dann wird uns die Rauhnacht Tagesenergie heute kraftvoll dabei unterstützen. Wir brauchen das Gefühl, dass wir die Dinge aus einem bestimmten Grund tun und dass wir ein starkes „Warum“ haben.

Das Bewusstsein über die Endlichkeit unseres eigenen Lebens ist oft der beste Impuls dafür, sein Leben neu auszurichten.

Was ist unser Schicksal? Können wir es beeinflussen? Das Schicksal ist ein Wegweiser des Lebens, der uns von Geburt an begleitet.

Die Regeln und Gesetze des Schicksals lassen sich nicht brechen, wer sie jedoch kennt und Zeichen zu deuten weiß, kann sein Leben positiv beeinflussen.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute

Sollte der Sinn unseres Lebens nicht der sein, aktiv dazu beizutragen unsere gesamte Welt mit Liebe zu bereichern?

Sollte es uns nicht ein Herzensbedürfnis sein, dass in unserer Welt so zahlreich anzutreffende Leid zu lindern und zu vertreiben?

Sollte der Sinn unseres Lebens nicht der sein, diese Welt deutlich besser wieder zu verlassen als wir sie bei unserer Geburt vorgefunden haben?

Wer sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt, der wird erkennen, dass der Sinn des Lebens die Liebe ist. Richten wir unser Leben nach der Liebe aus, dann wird sich das Bewusstsein unseres Umfeldes ebenfalls angeregt fühlen und unserem Beispiel folgen.

Jeder von uns kann viel mehr erreichen, als er sich vorstellen kann!

Sei ehrlich zu Dir selbst: Bist Du wahrhaftig glücklich? Oder denkst Du manchmal, dass noch mehr geht im Leben?

Du kannst jedoch alles erreichen, was Du Dir schon immer erträumt hast – egal wie groß, klein oder ungewöhnlich Deine Träume sein mögen. Glück und Erfolg sind viel einfacher zu erreichen als gedacht.

Die meisten von uns sind allerdings bisher völlig falsch an die ganze Sache herangegangen. Doch Du kannst es jetzt einfach richtig machen: Verändere Dein Leben, denn auch Du hast Glück, Erfolg und Erfüllung verdient!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

