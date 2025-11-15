PORTALTAG: Tagesenergie heute 15. November 2025 – Intuition

Die Portaltag-Tagesenergie heute ermöglicht einen besonders guten Zugang zu unserer Intuition. Wir spüren ganz deutlich, wer wir sind und wo wir hingehören.

An Portaltagen fließen höhere und stärkere Energien, so dass wir unsere persönliche Entwicklung vorantreiben können, denn es ist der richtige Zeitpunkt für Umschwung und Neuanfänge. Besonders unserer Intuition können wir an diesem Portaltag vertrauen, weil sie geschärft ist. Beschäftigen wir uns mit Themen, die Veränderung und bisher vielleicht auch Zweifel und Sorge gebracht haben.

Die Portaltag-Tagesenergie heute sorgt dafür, dass wir uns mehr unserem Inneren zuwenden und vermehrt auf unsere Wünsche und Bedürfnisse hören. Das führt unter anderem dazu, Dinge und Beziehungen zu hinterfragen sowie mutige Entscheidungen zu treffen. Auch kreative Ideen und wertvolle Eingebungen könne mit den energetischen Schwingungen zu uns kommen.

Wir sind ganz bei uns selbst und fühlen, was für uns richtig ist.

Wer auf sein Bauchgefühl hört, hat schon viel gewonnen. Wer den Mut aufbringt, Neues auszuprobieren und aus der Vergangenheit zu lernen, gewinnt eine Freiheit, die von Vertrauen in die Zukunft und in das Leben geprägt ist.

Wir sollten aber auch darauf achten, was der Körper uns sagen will!

Höre auf dein Bauchgefühl >>>.





Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Wie bereits erwähnt, wird an Portaltagen eine besondere kosmische Energie freigesetzt. Das hat eine ganz bestimmte spirituelle Bedeutung. So können die Portaltage für viel Kraft und Energie stehen, wodurch du einen Neubeginn wagen kannst oder Themen, die du bereits seit einiger Zeit vor dir herschiebst, aufarbeitest. Die Kraft, die in dir durch die Portaltag-Energie zum Vorschein kommt, kann aber auch dazu führen, dass du dich mit Dingen auseinandersetzt, die vielleicht schon abgeschlossen waren oder besonders schmerzhaft sind. Nutzen wir das schöpferische Potenzial dieses Portaltages! In Kontakt mit seiner Intuition zu stehen bedeutet auch: mutig zu sein und zu vertrauen – vor allem sich selbst und der eigenen Lerngeschichte. Das Gute ist: Den Zugang zu einer gestärkten Intuition können wir trainieren. Eine bewusste Ernährungsumstellung fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die spirituellen Fähigkeiten und die Selbstheilungskräfte.

.

