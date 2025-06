Portaltag-Mondkraft heute 9. Juni 2025 – Mondpause – Merkur im Krebs – Jupiter im Krebs

Die Mondkraft heute am Portaltag bringt während der Mondpause zum Mond im Schützen durch Uranus massive Störungen mit sich. Mit dem gefühlsbetonten Merkur im Krebs öffnet sich der Blick für das Wesentliche. Jupiter im Krebs schenkt spürbar ganz neue Möglichkeiten. Lassen wir uns inspirieren! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.57 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Opposition Uranus – Merkur im Krebs – Jupiter im Krebs – Mondpause – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mondpause – Merkur im Krebs

Uranus sorgt während der Mondpause, die bereits ab 10.00 Uhr spürbar wird, für Belastungen, da er in Opposition zum Mond steht. Gefühlsbetonte Menschen können darauf sehr heftig mit abrupten Stimmungswechseln, Launen und Unzuverlässigkeit reagieren. Der Mond steht ja für den gesamten Gefühlsbereich und Uranus für die Unangepasstheit und Revolution, der seine Kräfte bei dieser Opposition auch völlig rücksichtslos einsetzen wird.

Die unruhigen Energien, die auf unsere Gefühlswelt einwirken, betreffen vor allem unsere Beziehungen, denn Revoluzzer Uranus will uns aus zu engen emotionalen Bindungen oder von einem zu angepassten Verhalten befreien. Da es sich hier jedoch um einen Spannungsaspekt handelt, sind damit Widerstände verbunden, die auch ungewollte Krisen in allen Lebensbereichen auslösen können.

Bereits um 1.00 nachts hat Merkur die Zwillinge verlassen und ist in den emotionalen Krebs gewandert, wo er bis 25. Juni bleiben wird. Merkur im Krebs wandelt unsere Denkweise und lässt mehr das Herz sprechen. Nach einer Zeit, wo die Informationen nur so auf uns einprasselten, ändert sich jetzt die Stimmung deutlich. Mit Merkur in Krebs gestaltet sich die Kommunikation besonders gefühlvoll, wir sind empathisch und es erfolgt ein Austausch mit Tiefgang.

Unsere Gedanken drehen sich nun wieder um unsere Liebsten und um unsere Familie. In zwischenmenschlichen Beziehungen suchen wir jetzt Tiefe und Verbundenheit, werden jedoch zeitgleich offener und verletzlicher. Unsere Gedanken sind von starken Gefühlen begleitet, wodurch wir Wissen eher leicht absorbieren, statt mühevoll zu erlernen.

Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen. Da wir auch sehr aufgeschlossen für die Ansichten unseres Umfeldes sind, kann unser Denken leicht von gefühlsbetonten Idealen beeinflusst werden.

.

.

Aufgrund unbewusster Wünsche schaffen wir es durch Merkur im Krebs, nicht nur bestimmte Dinge zu beachten, sondern auch einfach zu ignorieren. Daher denken wir oft unsachlich und zeigen uns zudem voreingenommen und uneinsichtig.

Beim Merkur im Krebs sind jedoch auch Sensibilität und Einfühlungsvermögen stark ausgeprägt. Selbst wenn es um Geschäftliches geht, bewahren wir uns dadurch unsere Menschlichkeit. Wir treten unseren Mitmenschen stets mit einem Lächeln gegenüber und nehmen kleine Missgeschicke mit Humor.

Merkur im Krebs lenkt unseren Blick auf das Wesentliche und so können wir alle Vorhaben mit Herz und Verstand zu einem erfolgreichen Ende führen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit Jupiter im Krebs

Bei der Mondkraft heute am Portaltag ereignet sich auch noch ein kosmisches Ereignis, denn Jupiter zieht nach über einem Jahr gegen 23:00 Uhr aus den Zwillingen weiter in das Tierkreiszeichen Krebs, wo er bis 30. Juni 2026 bleiben wird. Mit Jupiter im Krebs können wir uns vor allem wieder mehr mit unseren Gefühlen verbinden und auf die Intuition hören. Die persönliche Erfüllung rückt in den Vordergrund und wir richten unseren Blick auf Herzensthemen und persönliche Bedürfnisse.

Jupiter ist der Planet für Wachstum, Fülle und Sinnsuche. Steht er im gefühlsbetonten Krebs, dann unterstützt er in erster Linie Veränderungen, die in unserem Inneren stattfinden. Wir können eigene Werte überprüfen und darüber nachdenken, ob wir aktuell der Mensch sind, der wir wirklich sein wollen. Das Interesse an spirituellen Themen wächst und wir stellen uns tiefgründige Fragen nach dem Sinn des Lebens, was interessante neue Sichtweisen ermöglicht.

Der Krebs-Jupiter hilft mit seinen positiven Energien auch dabei, sich von Altlasten zu befreien und alte Wunden zu heilen, wobei wir dies aber ganz behutsam und langsam tun sollten. Jupiter im emotionalen Krebs fordert insgesamt einen offeneren Umgang mit unseren Emotionen.

Allerdings macht er uns auch etwas empfindlich und wir neigen schnell zu Überreaktionen. Es besteht zudem die Gefahr, dass wir anderen zu viel Aufmerksamkeit und Aufopferung entgegenbringen und uns emotional abhängig machen.

Schenken wir uns selbst genügend Fürsorge und setzen gesunde Grenzen!

.

Mondkraft heute am Portaltag mit dem Mond im Schützen



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht.

NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Eine Alternative zum Bohnenkaffe ist der Lupinenkaffee. Er ist koffeinfrei und weniger säurebildend als herkömmlicher Kaffee, aber genauso wohlschmeckend. Lupinenkaffee enthält viel Protein und viele Ballaststoffe. Das macht die kleinen Samen so gesund, vor allem für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Außerdem findet man in Lupinensamen hohe Mengen an Kalzium, Magnesium, Kalium und Eisen.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

