PORTALTAG: Mondkraft heute 5. Februar 2026 – Mondpause – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute am Portaltag sorgt während der Mondpause zum ausgleichenden Mond in der Waage für kosmische Unordnung. Jupiter, Saturn, Merkur und Uranus bringen Spannungen in allen Lebensbereichen mit sich. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Portaltag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.00 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Mond Quadrat Jupiter – Mond Opposition Saturn – Merkur Quadrat Uranus – Mondpause – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind heute sehr zögerlich und können uns nicht so leicht öffnen. Geben wir die Kontrolle über unsere Gefühle ruhig mal.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Die allgemeine Stimmungslage ist durch die Portaltag-Mondkraft heute eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.

Die Mondenergien werden während der kurzen, aber intensiven Mondpause, die um 8.50 Uhr beginnt und um 11.00 wieder endet, von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in der Jungfrau bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen. Befreien wir uns deshalb nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

.

.

Karmaplanet Saturn bringt während der Mondpause zum Mond in der Waage ebenfalls vieles in Schieflage, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit auslösen kann. Saturn steht nämlich in Opposition zum Mond in der Jungfrau, wobei er vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen kann, um gestärkt daraus hervorzugehen.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Nach der Mondpause wird uns für den restlichen Portaltag ein Quadrat zwischen Merkur und Uranus sehr zu schaffen machen. Es ist zwar gut möglich, dass wir einige gute, wenn nicht sogar brillante Ideen haben, allerdings sind diese unter dem negativ behafteten Aspekt nicht realisierbar.

Unsere Gedanken lassen sich durch das Merkur Uranus Quadrat außerdem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten. So kann es in unserem Kopf rund gehen, ohne dass wir unseren Zielen näher kommen. Außerdem kann unsere Ungeduld im Gespräch in unserem Umfeld massive Widerstände wecken.

Wir sollten zudem versuchen, ein wenig mehr Geduld aufzubringen, denn es besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Das gilt besonders beim Autofahren, auf Reisen oder wenn wir sonst unterwegs sind.

Die Merkur-Uranusspannung setzt uns gedanklich unter Strom – wägen wir jede Entscheidung sorgfältig ab!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

*****

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Setzen wir uns selbst nicht zu sehr unter Druck, weil wir unbedingt wollen, dass jeder Tag absolut perfekt abläuft. Wenn wir uns dabei ertappen, versuchen wir, die Dinge einfach mal laufen zu lassen und erst einzugreifen, wenn es gar nicht anders geht. Wir werden sehen, alles ist nur halb so schlimm, wie es zunächst aussieht. . Auf dem Weg zu einem erfüllten Leben, zu tragfähigen Beziehungen und zu Sinn und Bestimmung steht uns vor allem eines im Weg: mangelnde Selbstliebe. Doch selbst hartnäckige Selbstsabotage-Programme und emotionale Blockaden lassen sich auflösen, wenn wir auf allen Ebenen mit unserer Seelenintelligenz in Kontakt kommen. Die Kraft der Selbstliebe >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

