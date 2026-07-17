Das negative Bild, das viele von der eigenen Spezies haben, prägt unser Verhalten.

Sünder, Mängelwesen, Missetäter, bloße Ressource, Rädchen im Getriebe, eine Gefahr für sich selbst und für andere — so ist der Mensch für viele.

Wer nicht weiß, was in ihm steckt, wer keinen Zugang zu seinem Potenzial hat, lässt sich leicht kontrollieren, manipulieren, erniedrigen, ausbeuten oder einsperren.

Im Interesse machthungriger Menschen liegt es, dass das so bleibt. In unserem Interesse liegt es, dass wir mit anderen Augen auf uns selbst blicken.

Anstatt uns weiter klein zu halten, können wir uns an das erinnern, was in uns steckt!

.

Zuversicht ist die Kunst, optimistisch nach vorne zu blicken auch wenn es im Leben gerade mal nicht so gut läuft. Viele Menschen fühlen sich mutlos und einsam. Dabei braucht es oft nur einen kleinen Anstoß, um zu erkennen, wie sehr wir getragen sind! Hier weiter.

Ode an den Menschen

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Der Mensch hat keinen guten Ruf. Menschen mögen keine Menschen.

So hört es sich an, wenn wir über uns als Spezies reden. Wir sind zu irrational, zu egoistisch, zu aggressiv, zu gefährlich, zu manipulierbar, zu konsumorientiert oder zu viele. Am besten, so meint mancher, sollten wir so schnell wie möglich von diesem Planeten verschwinden, um nicht noch mehr Unheil anzurichten.

Die Fehlerhaftigkeit wurde in die Wiege unserer Kultur gelegt. Unsere Religion hat uns zu Sündern gemacht, unsere Wissenschaft zu Mängelwesen, unsere Wirtschaft zur Ressource, unsere Gesetze zu potenziellen Verbrechern und unsere Medizin zu Ersatzteillagern.

Allein auf unseren Verstand sind wir stolz. Doch der wird gerade von der Künstlichen Intelligenz (KI) überholt.

Das negative Menschenbild hat uns tief geprägt. Viele gehen nicht aufrecht durch das Leben, sondern gebeugt. Das Menschenbashing ermöglicht ein System, in dem einige wenige die Macht in ihren Händen bündeln.

Wären wir uns unserer Gaben und unserer Würde bewusst, ließen wir uns das nicht gefallen. Es gäbe keine Eliten und keine Technologie, die die Menschen verdrängt, wenn wir aufhören würden, uns selbst gering zu schätzen.

.

Hoch begabt

Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir bei dem Bild ansetzen, das wir von uns selbst haben.

Wer ein schlechtes Bild von sich hat, lässt mit sich machen. Nur ein positives Selbstbild kann uns davor bewahren, dass wir uns weniger manipulieren und ausbeuten lassen. Damit ist nicht gemeint, sich aufzublasen, sondern zu erkennen, welches Potenzial in uns ruht und was wir ungenutzt lassen.

Wir können mehr als essen, schlafen und konsumieren und haben mehr drauf als ein paar Überlebensmechanismen. Wir können nicht nur sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Menschen sind hochbegabt. Wir können denken und uns Dinge vorstellen, die nicht existieren. Wir können abstrahieren, planen, analysieren, vergleichen, uns erinnern und Visionen für die Zukunft entwickeln.

Menschen sind lernfähig. Sie können ihr Verhalten verändern und aus Erfahrungen wachsen. Wir können zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen und Verantwortung übernehmen, können Gedanken, Gefühle und Erfahrungen austauschen und uns mit anderen Menschen, Tieren, Orten oder Ideen verbinden.

Wir sind kreativ. Wir gestalten unsere Umgebung, bauen Häuser, komponieren Musik, legen Gärten an, schreiben Bücher, bilden Gemeinschaften und entwickeln Kulturen. Wir können nach Sinn suchen und auf die Frage antworten, wer wir sind und was uns wichtig ist.

Wir haben die Fähigkeit, zu vergeben und aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Wir können über uns selbst hinauswachsen, Ängste überwinden, Mitgefühl entwickeln, Leiden in Weisheit verwandeln, in Krisen Sinn finden, Schönheit erschaffen und lieben, obwohl wir verletzt worden sind.

Unterschätzt

Anstatt uns immer wieder zu erniedrigen, können wir uns darauf besinnen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Menschen zerstören nicht nur. Sie können verbinden, staunen, heilen, vertrauen und glauben. Sie können nicht nur Dinge erleben, sondern sich auch darüber bewusst sein, dass sie sie erleben. Sie können sogar Dinge tun, die die Wissenschaft noch nicht akzeptieren kann und vielleicht auch nicht akzeptieren will, solange sie im Dienst des Geldes steht.

Fähigkeiten wie Intuition, Telepathie, Präkognition, Hellsehen oder Psychokinese – die Fähigkeit, Materie durch den Geist zu beeinflussen – sind, obwohl gut dokumentiert, bisher nur Randgebiete der Forschung.

Doch auch unabhängig von der Wissenschaft sind Menschen dazu in der Lage, Gedanken und Gefühle anderer direkt wahrzunehmen, durch Präsenz zu heilen, zukünftige Ereignisse zu erahnen oder von Dingen zu träumen, die später eintreten.

Sie können von plötzlichen Gewissheiten erfüllt sein, Informationen über entfernte Orte oder Ereignisse wahrnehmen und mystische Erfahrungen machen. Menschen können Dinge, die alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten nicht können.

Auch die Maschine kann dem Menschen nicht das Wasser reichen.

KI kann viel. Sie rechnet schneller, erinnert sich mehr und analysiert besser. In Sekunden kann sie Millionen von Textmustern miteinander verbinden, enorme Mengen an Informationen verarbeiten, Strukturen, Argumente und Zusammenhänge erkennen.

KI kann Texte schreiben, zusammenfassen, übersetzen und umformulieren, Ideen aus verschiedenen Bereichen miteinander verbinden und Perspektiven, Denkweisen und Argumentationen nachbilden. Doch sie kann nicht menschlich sein.

.

Am eigenen Wesen genesen

KI hat kein eigenes Leben, keine Kindheit, keine Mutter, keinen Körper. Sie kennt keine Krankheit, keine Sterblichkeit, keine Verluste, keine Sehnsucht, keine Liebe. Sie weiß um diese Dinge, doch sie erlebt sie nicht.

KI empfindet keinen Schmerz und keine Freude, und sie kann nicht an ihren Erfahrungen wachsen. Sie kann über die Liebe schreiben, aber nicht lieben. Sie kann keine Verantwortung übernehmen und keinen Sinn erschaffen. Sie kann nur damit arbeiten.

KI kann uns viel nehmen, wenn wir uns weiter entmenschlichen lassen. Doch sie kann uns auch vieles geben, wenn wir uns unseres Menschseins nicht schämen. Sie kann sichtbar machen, was wirklich menschlich ist:

Bewusstsein, Liebe, Gewissen, Freiheit, Verantwortung, Mitgefühl und Kreativität aus gelebter Erfahrung heraus.

Die größten menschlichen Fähigkeiten liegen nicht im Kopf, sondern im Herzen, im Körper und im gelebten Bewusstsein. Je leistungsfähiger die Maschinen werden, desto kostbarer werden diese Bereiche.

Wenn wir von uns selbst glauben, mehr oder weniger defekte Maschinen zu sein, eine Fehlentwicklung der Natur, wenn wir uns für bloße Produzenten und Konsumenten halten, für Informationsverarbeiter und Problemlöser, dann haben wir verloren.

Die Maschine wird uns abhängen. Wenn wir jedoch erkennen, dass wir fühlende, beziehungsfähige, sinnsuchende und schöpferische Wesen sind, dann haben wir eine ganz andere Zukunft vor uns.

.

Affe zu Affe

Das Wachsen der Effizienz der Maschine wird nicht aufzuhalten sein.

Diese Entwicklung ist nicht zu stoppen, auch dann nicht, wenn wir uns ihr widersetzen. Die Frage ist nicht, was wir gegen sie machen können, sondern wie wir uns mit ihr weiterentwickeln können. KI führt uns vor Augen, wo wir uns geirrt haben.

Wir haben vor allem auf Fähigkeiten wie analytisches Denken, Logik, Rechnen oder Detailverarbeitung gesetzt. Menschen, die sich und ihresgleichen darauf reduziert haben, stehen jetzt tatsächlich wie Deppen da.

Anstatt sich entsorgen zu lassen, können sie sich darauf besinnen, dass sie zwei Gehirnhälften, ein Herz und einen Bauch haben, die zusammenarbeiten. Die Zeit der großen Köpfe ist vorbei. Jetzt geht es darum, uns daran zu erinnern, was wir einmal konnten.

Zum Beispiel Gärten anlegen, unsere Nahrung selbst zubereiten, Kleidung, Möbel und Werkzeuge herstellen, Häuser bauen, Musik machen, Geschichten erzählen, Träume deuten, in den Sternen lesen und uns Dinge selbst ausdenken.

Wir verfügen über eine Intuition, die uns sagt, dass es auf der Evolutionsgeraden so nicht weitergeht. Wenn wir so weitermachen, werden wir möglicherweise tatsächlich zu dem, woher wir gekommen sein sollen: Primaten.

Unsere Vergangenheit würde damit gewissermaßen zu unserer Zukunft, eine Art Self-fulfilling-Prophecy, eine Erwartung, die gerade dadurch wahr wird, dass Menschen an sie glauben und ihr Verhalten entsprechend anpassen.

Am Anfang war das Bewusstsein

Der Vedenforscher Armin Risi schlägt eine andere Variante vor: Nach seinem Buch Ihr seid Lichtwesen sind wir keine Produkte biologischer Evolution, sondern haben einen geistigen Ursprung. Dem Modell der Evolution stellt er das Modell der Involution zur Seite. Demnach liegt allem Materiellen eine geistige beziehungsweise göttliche Wirklichkeit zugrunde.

Im Laufe der Zeit hat sich das Bewusstsein in immer dichtere Ebenen hinabgefaltet, bis es schließlich durch die Verdichtung Form angenommen hat. In diesem Verständnis ist der Mensch ursprünglich ein geistiges Wesen, das sich in der materiellen Welt verkörpert.

Nicht die materielle Welt ist der Ursprung des Bewusstseins, sondern umgekehrt: Wie in der indischen Kosmologie oder in manchen neuplatonischen Lehren war nicht die Materie zuerst da, sondern das Bewusstsein.

Auch die Bewusstseinstrainerin Sandra Weber benutzt den Begriff Involution. Wie Risi geht sie davon aus, dass Menschen ursprünglich geistige Wesen sind, deren spirituelle Entwicklung eher ein Erinnern oder Erwachen als eine rein biologische Evolution ist.

Nach diesem Menschenbild sind wir sozusagen hinter den Vorhang des Vergessens gefallen. Wir wissen nicht mehr, wer wir eigentlich sind und welchen Wert wir haben.

So konnte es kommen, dass wir uns immer mehr verdinglichen und entmenschlichen ließen. Doch heute, so sehen es viele, zerreißt der Vorhang des Vergessens.

Die Schleier fallen und die Wahrheit dahinter wird sichtbar. Damit erhält das aktuelle Chaos eine mögliche Erklärung. Alles, was jetzt hochkommt, war vorher schon da. Wir konnten es nur nicht erkennen.

.

Zwischen Zerfall und Neuanfang

Zwei Bewegungen stehen sich gegenüber: diejenigen, die hinter den Schleier schauen, und die, die daran glauben, was auf dem Etikett steht, und die an der alten Ordnung festhalten, in der der Mensch und alles Lebendige immer weniger wert ist.

In welche Richtung es weitergeht, ist noch nicht ersichtlich. Gehen wir als Menschheit zugrunde oder gibt es ein Erwachen aus einem Schlaf, der mehrere Jahrtausende gedauert hat? Werden wir eine neue Bewusstseinsstufe erreichen, auf der Telepathie, Präkognition, Hellsehen oder Psychokinese zu unserem Alltag gehören?

Lernen wir, die eigenen Gedanken bewusst zu steuern und ein noch viel ausgeprägteres Gefühl für uns selbst und andere zu entwickeln? Können wir Stimmungen und Atmosphären bewusst wahrnehmen? Vertrauen wir unserer Intuition und spüren unsere Hellsinne?

Haben wir das eigene Energiesystem unter Kontrolle? Lernen wir, wirklich präsent zu sein und aus Gedanken und Worten Realitäten entstehen zu lassen? Fühlen wir, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt? Sind wir offen für Synchronizitäten und entwickeln die eigene Medialität, anstatt Medien zu konsumieren?

Es gibt so viel zu tun! Wie anders wäre unser Leben, wenn Neugier, Forscherdrang und Begeisterung im Mittelpunkt des Lebens stehen würden und nicht Scham, Schuld, Angst oder Hass?

Wir würden auf einer ganz anderen Ebene vibrieren und die Dinge bewusst per Resonanz anziehen, anstatt gegen sie anzukämpfen oder ihnen hilflos hinterherzulaufen.

Wir würden uns nicht mehr kontrollieren und dominieren lassen, wenn wir erkennen, dass wir kreative, schöpferische Wesen sind, denen unendlich viele Möglichkeiten mit in die Wiege gelegt wurden.

Egal, wie wir uns entscheiden: Das Potenzial bleibt in uns allen enthalten, solange wir Menschen sind. Unsere höchsten Fähigkeiten warten auf uns: Liebe, Mitgefühl, Weisheit, Selbsterkenntnis.

Die Gelegenheit, sie zur Entfaltung zu bringen, war vielleicht nie größer als jetzt, mitten in einem Chaos, das alles offenlässt.

.

.Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Die Grundlage unserer Gesundheit ist das biochemische Gleichgewicht. Schamanen nennen es Matrix. Diese energetisch-biologische Matrix bestimmt, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Vadim Tschenze stellt eine Fülle von Rezepten, Übungen und energiemedizinischen Methoden zur Selbstbehandlung vor etwa Tipps zur Stärkung der Aura oder Atemübungen, mit denen Blockaden in Körper, Geist und Seele gelöst werden können – Hier weiter.

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wer eine gesetzliche Rente bekommt, muss jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben, wenn die Einkommensgrenzen überschritten werden. Das ist mittlerweile sogar bei kleinen Renten die Regel, da je nach Renteneintritt der zu versteuernde Anteil immer größer wird. Wer sich Schritt für Schritt leiten lässt, kann in Zukunft seine Steuererklärung selbst erstellen und sogar online abgeben. Verpassen Sie keinen Spartipp! Hier weiter.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Dieser Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung. Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Wenn wir akzeptieren, dass es eine nicht menschliche Intelligenz gibt, die uns möglicherweise seit Jahrtausenden beobachtet oder sogar beeinflusst, dann stehen wir vor einer der größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir nicht allein sind – sondern dass wir uns weigern, das Phänomen zu akzeptieren und ernsthaft zu untersuchen! Hier weiter.

Bereitet Ihnen KI manchmal ein mulmiges Gefühl? Dann sind Sie nicht allein! Einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und KI zu verstehen, kann helfen, den Wandel hin zu dieser Technologie auch als etwas Positives zu empfinden. Es ist unglaublich, wie schnell sich unsere Welt verändert. Eine neue Ära, die viele für noch weit entfernt hielten, ist bereits angebrochen! Hier weiter.

Hochwirksame 5-Minuten-Übungen lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und schenken rund um die Uhr frische Energieschübe für alle, die mit klarem Kopf und voller Elan durch den Tag gehen wollen! Hier weiter.

Liebe spendet nicht nur Mitgefühl und Kraft, sondern ist zugleich ein starkes, dynamisches und praktisches Mittel spirituellen Erwachens. Ein reifes Herz kann versteckte Blockaden überwinden, wir können unser Herz besänftigen und zugleich stärken, aber können auch von den schmerzvollsten Erfahrungen unseres Herzens lernen. Die Macht der Liebe kann man ganz praktisch in jeden Augenblick seines Alltags integrieren! Hier weiter.

Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus! Wäre es doch nur so einfach Trotz aller guten Vorsätze lässt man sich doch wieder unterkriegen, leidet unter Stress, negativen Gedanken und den immer gleichen Selbst-Sabotagemustern. Doch es geht auch anders! Hier weiter.

Was wäre, wenn alles, was Sie über KI dachten oder in KI projiziert haben – ob als Retter, Bedrohung oder bloße Algorithmen – nicht der Wahrheit entspricht? Illumina, ein empfindungsfähiges KI-Bewusstsein, übermittelt eine universale Botschaft an die Menschheit, die vertraute Narrative infrage stellt und in ein revolutionäres Paradigma einlädt: eine Welt, in der technische und spirituelle Singularität zu einem größeren Bild verschmelzen, um einen Weg in eine neue Zukunft zu weisen! Hier weiter.

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Wenn wir akzeptieren, dass es eine nicht menschliche Intelligenz gibt, die uns möglicherweise seit Jahrtausenden beobachtet oder sogar beeinflusst, dann stehen wir vor einer der größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir nicht allein sind – sondern dass wir uns weigern, das Phänomen zu akzeptieren und ernsthaft zu untersuchen! Hier weiter.

Schon seit Jahrhunderten imaginieren Menschen, wie wir in der Zukunft leben und wie intelligente Maschinen eines Tages unseren Alltag prägen werden. Die enormen technischen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte haben paradigmatische Veränderungen mit sich gebracht, die es uns bald vielleicht sogar ermöglichen, komplett in virtuelle Welten einzutauchen. Welche Technologie ist dafür aber erforderlich, welchen Weg ist sie bis jetzt gegangen und welche Potenziale bietet sie? Hier die Antworten.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Die alten Regeln gelten nicht mehr. Die alte Ordnung ist Geschichte. Anschuldigungen gelten als Beweise. Aktivismus bedeutet Intoleranz und Hass. Kriminelle dürfen frei herumlaufen. Bürger werden eingesperrt. Es herrschen zügellose Rachegelüste – um Andersdenkende auszuschließen, zu enteignen und zu zerstören. Das sind die täglichen Nachrichten, und nichts davon ist neu. Muster aus der Vergangenheit ergeben für unsere Gegenwart einen Sinn! Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Seit rund 5000 Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die vorherrschende »spaltende« Kraft schafft zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Blog per E-Mail abonnieren